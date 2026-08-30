Gyorsasági kamion Eb: Kiss Norbert futamgyőzelemmel és második hellyel zárt Mostban

A 41 éves szombathelyi pilóta a péntek estihez hasonlóan a vasárnapi időmérő edzésen is a leggyorsabb volt, ezzel megszerezte a pole pozíciót a kora délutáni viadalra. A nap első és a hétvége harmadik futamán Kiss Norbert talán nem rajtolt tökéletesen, de az első kanyarnál nagyszerűen vett rövid féktávot és a belső íven elfordulva magabiztosan őrizte meg a vezető pozíciót. A folytatásban a magyar Eb-címvédő sikerét a riválisok nem tudták veszélyeztetni, a nyolcadik kontinensbajnoki diadalára hajtó versenyző több mint hat másodperces előnnyel ért célba az élen.

A negyedik – részben fordított rajtrácsos – futamon Kissnek a nyolcadik helyről kellett startolnia, és hamar elkezdett felkapaszkodni, a negyedik kör végén már a harmadik pozícióért küzdött, majd egészen a második helyig jött fel, s 11 kör után itt is intették le.

Kiss a csehországi hétvége után 83 pontos előnnyel áll az összetettben az élen, megelőzve a második német Sascha Lenzt és a harmadik – szintén német – Jochen Hahnt. Utóbbival szemben a címvédő előnye már 96 pont. Az Európa-bajnokság két hét múlva, a belgiumi Zolderben folytatódik.