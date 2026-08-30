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Vancsa Zalán a svéd bajnokságot vezető Siriushoz igazolt

V. J./MTIV. J./MTI
2026.08.30. 16:40
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Fotó: IK Sirius Fotboll/FB
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IK Sirius Allsvenskan Vancsa Zalán
A svéd labdarúgó-bajnokság éllovasánál, az IK Siriusban folytatja pályafutását Vancsa Zalán.

A klub vasárnapi közleménye szerint a belga Lommeltől érkező kétszeres válogatott magyar támadó, Vancsa Zalán 2031 nyaráig szóló szerződést írt alá, a tervek szerint pedig már hétfőn, a Malmö elleni bajnoki rangadón ott lehet a keretben.

„Kreatív játékosként jellemezném magam, aki szereti a kihívásokat, és szeret azokra megoldásokat találni a pálya utolsó harmadában. Van néhány barátom, akik játszottak az Allsvenskanban, ezért kicsit körbekérdeztem. Mindenki azt mondta, hogy a svéd liga nagyon jó, az ország pedig szép. Minden adva van a fiatal játékosok fejlődéséhez és jobbá válásához is. Ezért is várom nagyon, hogy itt játszhassak” nyilatkozta Vancsa Zalán a klub honlapjának.

„Zalán olyan játékos, aki régóta lenyűgözött bennünket. Meggyőződésünk, hogy jól illeszkedik majd a játékstílusunkhoz. Nagyon izgalmas lesz követni a fejlődését a Siriusban” – kommentálta a magyar játékos érkezését Jonathan Ederström vezetőedző.

A 21 esztendős Vancsa az MTK színeiben debütált a magyar élvonalban, 2022-ben került a Lommelhez, amely a Genthez és a holland Rodához is kölcsönadta korábban.

Az IK Sirius 18 mérkőzés után hatpontos előnnyel vezeti a svéd bajnokságot a Hammarby előtt.

 

IK Sirius Allsvenskan Vancsa Zalán
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