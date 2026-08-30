Nemzeti Sportrádió

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NB I: Puskás Akadémia–Ferencváros 2–2

Fodor Csenge: Már nagyon vártuk a Fradi elleni meccset

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.08.30. 17:59
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Győrbe került Fehérvárról a Szuperkupa (Fotó: Árvai Károly)
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kézilabda Szuperkupa Fodor Csenge Győri Audi ETO KC
A Győri Audi ETO KC nyerte a székesfehérvári Szuperkupa-meccset. A Ferencváros elleni 30–24-es győzelem után Fodor Csenge értékelt az NSO Tv kamerája előtt, a szélső nemcsak a nagy rivális elleni találkozóról beszélt, elárulta azt is, hogy már nagyon várta a csapat, hogy beinduljon a szezon.

KÉZILABDA
SZUPERKUPA-MÉRKŐZÉS, SZÉKESFEHÉRVÁR, MET ARÉNA
NŐK
Győri Audi ETO KC–FTC-Toyota Kovács 30–24 (14–13)
Ld: Stanko 11, Hovden, Bouktit 5-5, ill. Simon 7, Ingstad 5

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Mindkét klub dán kapusa, Sandra Toft, illetve Anna Kristensen világklasszis teljesítményt nyújtott.

 

kézilabda Szuperkupa Fodor Csenge Győri Audi ETO KC
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