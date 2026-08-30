Fodor Csenge: Már nagyon vártuk a Fradi elleni meccset

A Győri Audi ETO KC nyerte a székesfehérvári Szuperkupa-meccset. A Ferencváros elleni 30–24-es győzelem után Fodor Csenge értékelt az NSO Tv kamerája előtt, a szélső nemcsak a nagy rivális elleni találkozóról beszélt, elárulta azt is, hogy már nagyon várta a csapat, hogy beinduljon a szezon.

KÉZILABDA

SZUPERKUPA-MÉRKŐZÉS, SZÉKESFEHÉRVÁR, MET ARÉNA

NŐK

Győri Audi ETO KC–FTC-Toyota Kovács 30–24 (14–13)

Ld: Stanko 11, Hovden, Bouktit 5-5, ill. Simon 7, Ingstad 5