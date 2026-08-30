Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Kisvárda–ETO 1–1

NB II: már hárommal vezet a Soroksár, eggyel az Ajka – ÉLŐ eredménykövető!

P. Gy.P. Gy.
2026.08.30. 17:23
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A tabellát vezető Soroksár (sárgában) idénybeli ötödik győzelmére készül a Csákvár ellen (Archív fotó: Szabó Krisztián/DVTK)
Címkék
Csákvár Szentlőrinc NB II Fehérvár Ajka labdarúgó NB II Karcag NB II 6. forduló Soroksár Videoton élő eredménykövető
Három mérkőzést játszanak vasárnap a labdarúgó NB II 6. fordulójában. Az élen álló Soroksár a Csákvárt, a Szentlőrinc az Ajkát, a Karcag a Videoton FC Fehérvárt fogadja. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi mérkőzésről online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!

LABDARÚGÓ NB II
6. FORDULÓ

Cikkünk folyamatosan frissül...
17.30-kor kezdődött:

Soroksár SC–Aqvital FC Csákvár 3–0 (Kuznyecov 4., Bagi 15., Lovrencsics B. 18.) ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Szentlőrinc SE–FC Ajka 0–1 (Szabó B. 8.) ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Karcagi SC–Videoton FC Fehérvár 0–0 ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK:
FC Nagykanizsa–Tiszakécskei LC 1–2
Diósgyőri VTK–BVSC-Zugló 0–2
Mezőkövesd Zsóry FC–Gyirmót FC Győr 4–2
Kecskeméti TE–HR-Rent Kozármisleny 3–0

HÉTFŐN RENDEZIK:
19.30: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)

 

 

 


 

 

Csákvár Szentlőrinc NB II Fehérvár Ajka labdarúgó NB II Karcag NB II 6. forduló Soroksár Videoton élő eredménykövető
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