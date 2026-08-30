NB II: már hárommal vezet a Soroksár, eggyel az Ajka – ÉLŐ eredménykövető!

Három mérkőzést játszanak vasárnap a labdarúgó NB II 6. fordulójában. Az élen álló Soroksár a Csákvárt, a Szentlőrinc az Ajkát, a Karcag a Videoton FC Fehérvárt fogadja. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi mérkőzésről online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!

LABDARÚGÓ NB II

6. FORDULÓ Cikkünk folyamatosan frissül...

17.30-kor kezdődött: Soroksár SC–Aqvital FC Csákvár 3–0 (Kuznyecov 4., Bagi 15., Lovrencsics B. 18.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Szentlőrinc SE–FC Ajka 0–1 (Szabó B. 8.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Karcagi SC–Videoton FC Fehérvár 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT! SZOMBATON JÁTSZOTTÁK:

FC Nagykanizsa–Tiszakécskei LC 1–2

Diósgyőri VTK–BVSC-Zugló 0–2

Mezőkövesd Zsóry FC–Gyirmót FC Győr 4–2

Kecskeméti TE–HR-Rent Kozármisleny 3–0 HÉTFŐN RENDEZIK:

19.30: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)

