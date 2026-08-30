Triplával kezdte az idényt Szuzuki, simán megverte a Freiburg a Werdert

Az elmúlt idényben a kiesés elől menekülő Werder Bremen látogatott a stabil középcsapat Freiburghoz a német első osztály nyitó fordulójában. Az erőviszonyokat az első félidő híven tükrözte: a hazaiak több mint másfélszer annyit birtokolták a labdát, mint ellenfelük, és a 29. perben Szuzuki Juito révén a vezetést is megszerezték – a japán középpályás Jan-Niklas Beste szögleténél emelkedett mindenkinél magasabbra, és fejelt a hálóba. A játékrész hosszabbításának első percében nem akármilyen góllal duplázták meg az előnyt a vendéglátók: Igor Matanovic mintegy húsz méterről, jobbal bombázott a kapu jobb oldalába.

A szünet után mindössze három perc kellett, hogy a Freiburg megszerezze harmadik gólját: egy kallódó labdára Szuzuki Juito csapott le a brémaiak tizenhatosán belül, és a léc alá lőtt. Az ázsiai támadónak kisvártatva a mesterhármas is meglett: szép kombinációban ő hozta helyzetbe Matanovicot, ám a horvát csatár ahelyett, hogy maga fejezte volna be az akciót, visszapasszolt Szuzukihoz, aki ezúttal közvetlen közelről vette be a kaput. A Werder szerencséjére az ökölvívással szemben a labdarúgásban nincs az ellenfél döntő fölénye miatt leléptetés, így a kikötővárosiak némileg össze tudták kapni magukat, de ez mindössze annyira volt elég, hogy a 20 éves lengyel középpályás, Dariusz Stalmach révén összehozzák a szépítő gólt. 4–1

NÉMET BUNDESLIGA

1. FORDULÓ, VASÁRNAPI MÉRKŐZÉSEK

Freiburg–Werder Bremen 4–1 (Szuzuki J. 29., 48., 53., Matanovic 45+1., ill. Stalmach 76.)

17.30: Augsburg–Schalke (Tv: Arena4)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Borussia Dortmund–Hamburg 2–0 (Guirassy 9., Bornauw 45+1. – öngól)

Kiállítva: S. Inácio (77. – Dortmund)

Elversberg–Bayer Leverkusen 3–2 (Petkov 8., C. Campbell 9., Mokwa Ntusu 46., ill. Schick 77., Kofane 90+1.)

1. FC Köln–Hoffenheim 3–2 (El Mala 51., Dallinga 72., 82., ill. Daghim 27., Kabak 67.)

Mainz–Paderborn 0–0

RB Leipzig–Mönchengladbach 3–0 (Baku 25., Nusa 49., Reitz 66.)

Union Berlin–Eintracht Frankfurt 3–3 (Latte Lath 3., Querfeld 79., Skarke 90+2., ill. Ebnoutalib 10., 11., 67.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Bayern München–VfB Stuttgart 5–1 (Upamecano 21., Olise 55., Vagnoman 57. – öngól, Pavlovic 82., L. Díaz 90+2., ill. Vagnoman 52.)