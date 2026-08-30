Vuelta: Enric Mas piros trikóban nyerte a Pogacar nélküli első szakaszt

Sorozatban a kilencedik versenynapnak vágott neki a Vuelta mezőnye Villajoyosa városában, ám először nem volt a rajtnál Tadej Pogacar, aki még a szombati etapon sérült meg súlyosan egy csúnya bukásban – kulcscsonttörés, nyakcsigolyatörés és agyrázkódás a diagnózis, a szlovént műteni kell, idényének jó eséllyel vége.

A piros trikót így Enric Mas örökölte meg, de Pogacar iránti tiszteletből nem vette fel a szakaszt követő díjátadó ceremónián. A vasárnapi rajton viszont már rajta feszült, és ehhez méltóan is tekert a 187.4 kilométeres etapon, amely során hat kategorizált emelkedőt kellett leküzdeni, a szintkülönbség az ötezer méterhez közelített.

Több szökés is kialakult a nap folyamán, az egyikbe Valter Attila is bekerült, aki végig nagyon sokat dolgozott, de az utolsó előtti hegyen leszakadt. Az utolsó emelkedő előtt az utolsó megmaradt szökevénycsoportból az UAE-s Pavel Sivakov kis csoportja indított támadást, de a Decathlon vezetésével az üldözők ledolgozták a hat és fél percről induló hátrányukat. Hiába dolgozott a francia csapat Felix Gallért, a piros trikós Mas ritmusváltásaira csupán a fehér trikós brit Oscar Onley tudott reagálni. A szakasz kettejük között dőlt el a spanyol javára. A harmadik helyet 12 másodperces lemaradással Roglic szerezte meg, összetettben így nőtt Mas előnye az első pihenőnapot megelőzően. Alberto Contador 2014-es sikere óta most először nyert etapot pirosban spanyol kerékpáros a Vueltán – Mas pedig nyolc év után örülhetett szakaszgyőzelemnek a hazai Grand Tour-versenyén.

„Most már megértem Pogacart, ez a trikó szárnyakat ad. Szombat délutántól a vasárnapi célba érésig tökéletes munkát végzett a csapat, megőriztük a nyugalmunkat, és kézben tartottunk mindent. A rajt óta úgy izgultam, mint egy gyerek. Pirosban nyerni nagyon nagyon különleges érzés” – értékelt az AS-nak a Movistar versenyzője.

Valter a 83. helyen ért célba, összetettben a 41. helyről várja a folytatást.

81. VUELTA A ESPANA

9. SZAKASZ (Villajoyosa–Alto de Aitana, 187.4 km)

1. Enric Mas (spanyol, Movistar) 5:10:40 óra

2. Oscar Onley (brit, Netcompany INEOS) a. i.

3. Primoz Roglic (szlovén, Red Bull-BORA-hansgrohe) 12 mp h.

...83. Valter Attila (Bahrain-Victorious) 22:01 p h.

Az összetett állása: 1. (piros trikóban) Mas 28:34:03, 2. Roglic 1:18 p h., 3. Felix Gall (osztrák, Decathlon) 1:39 p h., ... 41. Valter 53:52 p h. A gyorsasági pontverseny állása: 1. (zöld trikóban) Wout van Aert (belga, Visma) 124 pont, 2. Matt Brennan (brit, Visma) 67, 3. Alessandro Romele (olasz, Astana) 59. A hegyi pontverseny állása: 1. (pöttyös trikóban) Santiago Buitrago (kolumbiai, Bahrain-Victorious) 29 pont, 2. Mas 24, 3. Andreas Leknessund (norvég, Uno-X) 19. A fiatalok versenyének állása: 1. (fehér trikóban) Onley 28:36:23, 2. Jakob Omrzel (szlovén, Bahrain-Victorious) 5:45 p h., 3. Jarno Widar (belga, Lotto-Intermarché) 7:14 p h. A csapatverseny állása: 1. Decathlon 85:59:01, 2. Ineos 42:30 p h., 3. Visma 49:34 p h.

Hétfőn pihenő vár a versenyzőkre, kedden pedig az Alcaraz és Elche közötti 184.7 kilométert teljesíti a mezőny. A Vuelta szeptember 13-án zárul Granadában.