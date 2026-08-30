Halász Bence győzött Bresciában

A kalapácsvető Halász Bence győzött a bresciai ezüst kategóriás nemzetközi atlétikai versenyen, Szabados Ármin a negyedik helyen végzett, női 100 gáton Kozák Luca hatodik lett.
Az olaszországi viadal honlapja szerint a kalapácsvető Európa-bajnok Halász Bence egyedüliként a mezőnyben végzett 80 méter felett (80.67 m). Az ukrán Mihajlo Kohan volt a második 78.78-cal, a német Sören Klose a harmadik 76.41-gyel, míg Szabados Ármin a negyedik 73.67-tel.
Az Eb-ötödik Kozák Luca hatodik lett 100 méter gáton 13.01 másodperccel, a számot a nigériai Tobi Amusan nyerte meg 12.56-tal.
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