Halász Bence győzött Bresciában

Az olaszországi viadal honlapja szerint a kalapácsvető Európa-bajnok Halász Bence egyedüliként a mezőnyben végzett 80 méter felett (80.67 m). Az ukrán Mihajlo Kohan volt a második 78.78-cal, a német Sören Klose a harmadik 76.41-gyel, míg Szabados Ármin a negyedik 73.67-tel.

Az Eb-ötödik Kozák Luca hatodik lett 100 méter gáton 13.01 másodperccel, a számot a nigériai Tobi Amusan nyerte meg 12.56-tal.