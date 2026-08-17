Nemzeti Sportrádió

Aubameyang góllal, a Depor hazai döntetlennel tért vissza a La Ligába

M. B.M. B.
2026.08.17. 22:58
Pierre-Emerick Aubameyang, avagy öreg róka nem vén róka (Fotó: Getty Images)
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Deportivo Elche La Liga
A Deportivo A Coruna 1–1-es döntetlent játszott odahaza az Elchével a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) első fordulójának hétfő esti meccsén.

A vezetést az újonc hazaiak szerezték meg, miután Amatucci parádés indításával Pierre-Emerick Aubameyang lódult meg, s Dituro mellett a hosszú sarokba lőtte a ziccert. A vendégek válasza a 76. percben érkezett, egy szöglet után Marc Aguado bólintott a a bal felsőbe. A folytatásban az Elchének még volt egy komolyabb lehetősége, de Morente veszélyes beadására nem volt érkező ember, így maradt a döntetlen. 1–1 

SPANYOL LA LIGA
1. FORDULÓ
RC Deportivo–Elche 1–1 (Aubameyang 21., ill. M. Aguado 76.)

TOVÁBBI PROGRAM
Augusztus 19., szerda
21.00: Atlético Madrid–Málaga
Augusztus 25., kedd
21.00: Valencia–Betis
Augusztus 26., szerda
21.00: Real Madrid–Real Sociedad
Augusztus 27., csütörtök
20.30: Celta Vigo–Osasuna
21.00: Barcelona–Bilbao

Vasárnap játszották
Racing Santander–Villarreal 2–2 (A. Martín 21. – 11-esből, S. Martínez 34., ill. P. Gueye 45., Pépé 45+1.)
Espanyol–Levante 3–0 (R. Fernández 5., 40., Dolan 80.)

Szombaton játszották
Alavés–Getafe 3–0 (Tenaglia 73., M. Díaz 90+1., M. Rodríguez 90+4.)
Sevilla–Rayo Vallecano 2–1 (Guridi 52. – 11-esből, Peque 90+7. – 11-esből, ill. Álvaro García 4.)

 

Deportivo Elche La Liga
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