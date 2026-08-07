Nemzeti Sportrádió

Közel a visszatéréshez a Liverpool olasz védője

N. ZS.N. ZS.
2026.08.07. 09:17
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Giovanni Leoni akár már szeptember elején visszatérhet a pályára (Fotó: Getty Images)
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Giovanni Leoni Andoni Iraola Liverpool FC Premier League
Giovanni Leoni lassan teljesen felépül elülső keresztszalag-szakadása után, s már az ősz elején új opciót jelenthet Andoni Iraolának a Liverpool FC védelmének összeállításakor.

Akár már augusztus végén teljes értékű edzésmunkát végezhet Giovanni Leoni. A Liverpool FC 19 éves olasz középhátvédje tavaly augusztusban érkezett a Parmától, ám amikor egy hónappal később, a Southampton elleni Ligakupa-mérkőzésen (2–1) bemutatkozott a csapatban, elülső keresztszalag-szakadást szenvedett. Felépülése csaknem egy évig tartott, és a várakozásnak megfelelően haladt, egybehangzó sajtóhírek szerint elképzelhető, hogy szeptemberben visszatér a pályára. A futballista szempontjából még szerencsésnek is mondható, hogy a kispadon Arne Slotot időközben Andoni Iraola váltotta, a spanyol edző 2025 nyarán ugyanis szívesen szerződtette volna az AFC Bournemouthba, a Liverpool FC ajánlatával azonban nem lehetett versenyezni.

„Nagyon várom már, hogy visszatérjek a pályára. Bevallom, kissé ideges vagyok, bár ez talán inkább izgatottság, ami segít, hogy jól teljesítsek. Andoni Iraola kiváló edző, nagyszerűen ért a játékosokhoz, jó lesz az irányításával futballozni” – nyilatkozta a Liverpool FC honlapján Giovanni Leoni.

 

Giovanni Leoni Andoni Iraola Liverpool FC Premier League
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