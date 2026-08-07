Közel a visszatéréshez a Liverpool olasz védője

Akár már augusztus végén teljes értékű edzésmunkát végezhet Giovanni Leoni. A Liverpool FC 19 éves olasz középhátvédje tavaly augusztusban érkezett a Parmától, ám amikor egy hónappal később, a Southampton elleni Ligakupa-mérkőzésen (2–1) bemutatkozott a csapatban, elülső keresztszalag-szakadást szenvedett. Felépülése csaknem egy évig tartott, és a várakozásnak megfelelően haladt, egybehangzó sajtóhírek szerint elképzelhető, hogy szeptemberben visszatér a pályára. A futballista szempontjából még szerencsésnek is mondható, hogy a kispadon Arne Slotot időközben Andoni Iraola váltotta, a spanyol edző 2025 nyarán ugyanis szívesen szerződtette volna az AFC Bournemouthba, a Liverpool FC ajánlatával azonban nem lehetett versenyezni.

„Nagyon várom már, hogy visszatérjek a pályára. Bevallom, kissé ideges vagyok, bár ez talán inkább izgatottság, ami segít, hogy jól teljesítsek. Andoni Iraola kiváló edző, nagyszerűen ért a játékosokhoz, jó lesz az irányításával futballozni” – nyilatkozta a Liverpool FC honlapján Giovanni Leoni.