Négy elnökjelölt közül választhat a Magyar Teniszszövetség tisztújító közgyűlése

A magyar szövetség Facebook-oldalának pénteki tájékoztatása szerint Beregszászy Csaba, Kosztoványi Roland, Szőcs Árpád László, valamint a Davis-kupa-válogatott korábbi kapitánya, Hornok Miklós lehet a szervezet új elnöke. A jelölő bizottság által összeállított listán az elnökségi tagjelölteknél 11, az ellenőrző testületi tagjelölteknél három személyt tüntettek fel.

Az MTSZ-t 2020 júliusától Lázár János volt közlekedési miniszter irányította, aki májusban jelentette be, hogy lemond tisztségéről.