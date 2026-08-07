Négy elnökjelölt közül választhat a Magyar Teniszszövetség tisztújító közgyűlése

Szeptember 26-án négy elnökjelölt közül választhatnak a szavazásra jogosult tagok a Magyar Teniszszövetség (MTSZ) rendkívüli tisztújító közgyűlésén.
A magyar szövetség Facebook-oldalának pénteki tájékoztatása szerint Beregszászy Csaba, Kosztoványi Roland, Szőcs Árpád László, valamint a Davis-kupa-válogatott korábbi kapitánya, Hornok Miklós lehet a szervezet új elnöke. A jelölő bizottság által összeállított listán az elnökségi tagjelölteknél 11, az ellenőrző testületi tagjelölteknél három személyt tüntettek fel.
Az MTSZ-t 2020 júliusától Lázár János volt közlekedési miniszter irányította, aki májusban jelentette be, hogy lemond tisztségéről.
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