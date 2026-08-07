Eddig Kimi Antonelli a legnagyobb nyertese, míg George Russell a vesztese az F1-es idénynek

Egy új évad, kiváltképpen ha új szabályrendszert is hoz, felforgathatja az erőviszonyokat a Formula–1-ben az istállók között és azokon belül. Nincs ez másképp 2026-ban sem, néhány esetben az erőviszonyok teljesen átalakultak. A változásoknak mindig vannak győztesei és vesztesei, akad, aki tudott élni az új kezdet lehetőségeivel, de találunk olyat is, akinél jelentős visszaesés következett be. A F1 hivatalos honlapja a nyári szünetet kihasználva összegyűjtötte az idény első felének győzteseit és veszteseit, hozzátéve, a bajnokság végéig még sok minden változhat, egy évvel korábban például Max Verstappen bajnoki felzárkózására, valamint Lando Norris bajnoki címére sem sokan tettek volna nagy összeget.

Ami talán egyértelmű, hogy az évad eddigi legnagyobb nyertese a Mercedes 19 éves versenyzője, Kimi Antonelli, aki 50 pontos előnnyel vezeti az egyéni összetettet. A fiatal olasz hihetetlen utat járt be egy esztendő leforgása alatt. A bemutatkozó idényében, 2025-ben bár nem kezdett rosszul, ahogy a mezőny Európába ért, teljesen szétesett, hibát hibára halmozott, és messze elmaradt csapattársától, George Russelltől. Az idény végére ismét javuló formát mutatott, de azt valószínűleg ő maga sem gondolta volna, hogy 2026-ban az első 11 futamból hatot megnyer, és mindössze két versenyen nem szerez pontot, ezeket leszámítva pedig nem végez rosszabb helyen a harmadiknál. Nyers tempója lenyűgöző, és úgy tűnik, a nyomást is bírja.

A szezon eddigi legnagyobb vesztese címért szoros a verseny George Russell és az Aston Martin között. Előbbi esetében Ausztráliában még szinte minden meseszépnek tűnt, utána viszont rémálommá vált. A brit a tesztek és az első futam alapján – látva a Mercedes fölényét – a világbajnoki cím legfőbb esélyesének tűnt, ám Antonelli összeszedett produkciója és gyorsasága mintha sokkolta volna Russellt, akit bár technikai hibák is hátráltattak, tempóban nemcsak csapattársától maradt el, sok esetben az élmezőny többi szereplőjétől is. Két győzelem és összesen öt dobogó halovány egy Mercedesben ülve.

Kétségkívül az Aston Martin is csalódást keltően teljesít, hiába érkezett Adrian Newey és a Honda gyári apparátusa, az eddigi eredménysor egyelőre közel áll a katasztrofálishoz. Rögtön a téli teszteknél látszódott, hogy nagy a baj, a vibráció akkora volt a kasztniban a motor és a váltó miatt, hogy a pilóták egy versenytávot sem tudtak egyhuzamban megtenni. Az Aston ezért úgy döntött, a Hungaroringig nem fejleszt az autóján, így addigra a mezőny végére is csúszott. A szurkolóinak, no meg Fernando Alonsónak az jelentheti a fényt az alagút végén, hogy a B-specifikációjú autó hazánkban jól mutatkozott be, így ha a Honda tervezett motorfejlesztése is működik, az eddig egy szerzett pont mellé több is kerülhet.

Lewis Hamilton az évad egyik legjobbja eddig, a hétszeres világbajnok a 2025-ös szenvedés után 2026-ban az új szabályokkal magára talált, a Ferrarinál is egyre jobban otthonra lel, ami a hangulatán és a közvetlen teljesítményén is megmutatkozik. Charles Leclerc-rel szemben is többször versenyképesnek tűnt, sőt, időnként gyorsabb is volt nála. Jelenleg csak Hamilton mondhatja el magáról, hogy eddig az összes versenykört teljesítette, a brit az utóbbi fordulókban összeszedett büntetései ellenére második a bajnoki pontversenyben.

Lando Norris esetében ha ez az összeállítás Barcelona előtt készült volna, a brit címvédő mindenképpen az évad vesztesei között kapott volna helyet, mivel az első hat futamból hármat feladni kényszerült. Katalóniában azonban fordult a szerencséje, harmadik lett, a Hungaroringen nyert, és pontszerzésekkel elkezdte a felzárkózást a bajnokság élmezőnyére.

A Red Bull kapcsán vegyes a kép, csapatszinten nem tart ott, ahol szeretne, az autó teljesítménye nagyon hullámzó. Ezért Max Verstappen egyelőre inkább az idény vesztesei között kapott helyet, szinte nincs olyan hétvége, amikor ne panaszkodna a Red Bull vezethetőségére, az új szabályrendszerrel sincs kibékülve, és még futamot sem nyert. Csapattársa, Isack Hadjar ellenben az idény első felének egyik pozitív alakja, ugyanis Verstappen korábbi csapattársaival ellentétben bírja a nyomást, és teljesítményben sem marad el jelentősen a négyszeres világbajnoktól.

Az istállók közül az Aston Martin mellett a Haas és a Williams is inkább negatív szereplő. Az amerikai gárda jól kezdett, ám folyamatosan csúszott vissza, az utóbbi négy versenyhétvégén még csak pontot sem szerzett. A Haas fejlesztései egyelőre nem működnek, és ha a tempó hiányára nem sikerül megoldást találni a nyári szünetben, a középmezőny végén ragadhat, ahol a Williams is található. A legendás brit alakulat szereplése már csak azért is hatalmas csalódás, mert az előző idényt feláldozta az új szabályokra való felkészülés jegyében, ehhez képest késve készült el az új autóval, amely többek között jelentős súlyproblémával is küszködött. A két pilóta, Carlos Sainz és Alex Albon minden bizonnyal ennél jóval többet remélt 2026-tól.

A fél idény nyertesei közé sorolhatjuk még Liam Lawsont is, aki bár 2025-ben sok kritikát kapott, úgy tűnik, túltette magát a Red Bull-os menesztésén, és egyelőre kiegyensúlyozott az új évadban, arról nem beszélve, hogy húsz ponttal előzi meg csapattársát, Arvid Lindbladot. Lawson mindössze három versenyen nem szerzett pontot, kétszer pedig a hatodik pozícióban intették le.