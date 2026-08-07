Fábián Bettina ezüstérmes a 3 km-es kieséses versenyben a párizsi vizes Eb-n

Az első, 1500 méteres szakaszban Fábián, aki tavaly megnyerte ezt a számot, az első futamban kapott helyett. A továbbjutáshoz az első tízben kellett célba érnie a 18 versenyző között, és ezt simán, a negyedik pozíciót megszerezve –17:18.3-as idővel – teljesítette.

A második, 1000 méteres szakaszt is sikerrel vette az FTC 21 éves úszója, másodikként jutott be a döntőbe 11:58.4-es idővel.

Az 500 méteres döntő futamban Fábián nem bírta Isabel Gose tempóját, és végül a második helyért is nagyot kellett küzdenie, de a címvédő lehajrázta az olasz Ginevra Taddeuccit.

A magyar csapat öt ezüstéremmel áll az Eb-n, korábban Mihályvári-Farkas Viktória és Betlehem Dávid 5 és 10 kilométeren is második volt.

„Nagyon sokat agyaltam azon a picit igazságtalan helyzeten, hogy újra itt rendeznek versenyt. Én voltam szerintem az egyetlen, aki nem tudott elvonatkoztatni a két évvel ezelőtti eseményektől. Ma reggel is egyre több volt a hányás, hasmenés a csapatoknál, és bennem volt a félelem a verseny közben, emiatt egyszerűen teljesen elnéztem a fordulót – elevenítette fel az első futamban történeteket Fábián Bettina az MTI-nek. – Utána tudtam, hogy maximálisan kell fókuszálnom. Próbáltam élsportolóhoz méltóan a legfontosabb dolgokra figyelni, ez sikerült. Összességében örülök az ezüstéremnek, mert ez a szezon nekem sokkal nehezebb volt, mint a többieknek, hiszen sérülés után egy fél éves kihagyás van mögöttem. Nagyon hosszú folyamat volt a felépülés, körülbelül egy hónapja vagyok olyan formában, mint előtte. Egy érem mindig csodálatos dolog egy világversenyen, a csapattal pedig remekül haladunk, mindent bele fogunk tenni a holnapi váltóversenybe.”

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS

3 km, nők

Európa-bajnok: Isabel Gose (Németország)

2. Fábián Bettina (Magyarország)

3. Ginevra Taddeucci (Olaszország)