Nemzeti Sportrádió

Fábián Bettina ezüstérmes a 3 km-es kieséses versenyben a párizsi vizes Eb-n

R. P.R. P.
2026.08.07. 10:12
Fábián Bettina (Fotó: MTi/Hegedüs Róbert)
Címkék
vizes Eb Mihályvári-Farkas Viktória Fábián Bettina
Fábián Bettina ezüstérmes lett a párizsi vizes Eb-n nyílt vízi úszásban a 3 km-es kieséses sprintversenyben. Ezzel megszületett a magyar küldöttség ötödik ezüstérme. A győzelmet a német Isabel Gose szerezte meg.

Az első, 1500 méteres szakaszban Fábián, aki tavaly megnyerte ezt a számot, az első futamban kapott helyett. A továbbjutáshoz az első tízben kellett célba érnie a 18 versenyző között, és ezt simán, a negyedik pozíciót megszerezve –17:18.3-as idővel – teljesítette.

A második, 1000 méteres szakaszt is sikerrel vette az FTC 21 éves úszója, másodikként jutott be a döntőbe 11:58.4-es idővel.

Az 500 méteres döntő futamban Fábián nem bírta Isabel Gose tempóját, és végül a második helyért is nagyot kellett küzdenie, de a címvédő lehajrázta az olasz Ginevra Taddeuccit.

A magyar csapat öt ezüstéremmel áll az Eb-n, korábban Mihályvári-Farkas Viktória és Betlehem Dávid 5 és 10 kilométeren is második volt.

„Nagyon sokat agyaltam azon a picit igazságtalan helyzeten, hogy újra itt rendeznek versenyt. Én voltam szerintem az egyetlen, aki nem tudott elvonatkoztatni a két évvel ezelőtti eseményektől. Ma reggel is egyre több volt a hányás, hasmenés a csapatoknál, és bennem volt a félelem a verseny közben, emiatt egyszerűen teljesen elnéztem a fordulót – elevenítette fel az első futamban történeteket Fábián Bettina az MTI-nek. – Utána tudtam, hogy maximálisan kell fókuszálnom. Próbáltam élsportolóhoz méltóan a legfontosabb dolgokra figyelni, ez sikerült. Összességében örülök az ezüstéremnek, mert ez a szezon nekem sokkal nehezebb volt, mint a többieknek, hiszen sérülés után egy fél éves kihagyás van mögöttem. Nagyon hosszú folyamat volt a felépülés, körülbelül egy hónapja vagyok olyan formában, mint előtte. Egy érem mindig csodálatos dolog egy világversenyen, a csapattal pedig remekül haladunk, mindent bele fogunk tenni a holnapi váltóversenybe.”

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS
3 km, nők
Európa-bajnok: Isabel Gose (Németország)
2. Fábián Bettina (Magyarország)
3. Ginevra Taddeucci (Olaszország)

 

vizes Eb Mihályvári-Farkas Viktória Fábián Bettina
Legfrissebb hírek

Betlehem aranyérmes a férfi 3 km-es kieséses versenyben a vizes Eb-n

Úszás
4 órája

Sós Csaba: Milák ilyenkor szokott nyerni

Úszás
9 órája

Vizes Eb: Pellacani ötödik aranyát nyerte meg műugrásban

Úszás
22 órája

Vizes Eb: Wesemann második aranyát nyerte meg műugrásban

Egyéb egyéni
2026.08.05. 22:21

Ukrán győzelem a műugrók vegyes szinkrontoronyugró-versenyében a vizes Eb-n

Úszás
2026.08.05. 20:06

Nyílt vízi úszás: Mihályvári-Farkas Viktória újabb Eb-ezüstöt nyert Párizsban

Úszás
2026.08.05. 15:36

Nyílt vízi úszás: Betlehem Dávid öt kilométeren is Eb-ezüstérmes

Úszás
2026.08.05. 10:57

Nyílt vízi úszás: Mihályvári-Farkas Viktória második 10 km-en az Eb-n

Úszás
2026.08.04. 16:39