Nemzeti Sportrádió

Újratöltve: elcsalt másodpercek – botrányos végjáték a magyar–román világbajnoki mérkőzésen

SZ. M.SZ. M.
2026.08.07. 08:55
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A Népsport címlapja 1978-ból
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Nemzeti Sportrádió Újratöltve sorozat
Újratöltve. A Nemzeti Sportrádió magazinja hónapról hónapra felidézi a magyar és a nemzetközi sport múltjának olyan eseteit, amelyek nagy port kavartak s hosszú időre hatással voltak a sportvilágra. Ebben a hónapban az 1978-as férfi kézilabda-világbajnokság Magyarország–Románia mérkőzésének utolsó, vagy inkább utolsó után pillanatait idézzük fel – egy máig vitatott döntést, amely miatt talán egy világbajnoki éremtől esett el Faludi Mihály szövetségi kapitány csapata.

 

1978. január 26. és február 5. között Dánia adott otthont a kilencedik férfi kézilabda-világbajnokságnak. A magyar válogatott Franciaországgal, az NDK-val és Romániával került egy csoportba, az utolsó csoportmérkőzését január 29-én, Herningben játszotta a román együttessel. Nagy volt a találkozó tétje, hiszen a magyar együttes már egy döntetlennel is biztos továbbjutó lehetett volna, Romániának viszont ehhez mindenképpen nyernie kellett. 

Arról nem is beszélve, hogy a mieink az NDK-val szembeni sikerüket magukkal vitték volna a következő csoportkörbe, így nemcsak a címvédő kiejtésére, hanem egy kiemelkedő világbajnoki szereplésre is kiváló esély mutatkozott. A végig kiélezett találkozó három másodperccel a lefújás előtt 21–21-re állt, tehát a mieink álltak továbbjutásra, ám egy sarokdobást követő támadást követően a románok gólt szereztek. De vajon ez még a rendes játékidőn belül, vagy azt követően esett? 

A helyszínen volt pillanat, amikor a románok ünnepeltek, nem sokkal később a mieink, végül azonban mégiscsak Románia javára dőlt el a mérkőzés. Mi okozta a vitát? Pontosan hogyan zajlott az összecsapás utolsó néhány másodperce? Ki és miért döntötte el, melyik csapat győzött? Miért a Magyar Televízió helyszínről tudósító munkatársa fizette be az óvási díjat? Miért nem állt ki a magyar csapat vezetősége válogatottunk igazáért? Milyen kapcsolat volt a román válogatott és a mérkőzés svéd ellenőre között? Más döntés esetén milyen eredményt érhetett volna el a magyar csapat? Megannyi kérdés, amire a Nemzeti Sportrádió Újratöltve című magazinja korabeli hazai és külföldi beszámolókat felidézve, valamint a mérkőzés néhány főszereplőjét, Bartalos Bélát, Kovács Pétert és Szilágyi Istvánt megszólaltatva keresi a választ.

Az Újratöltve magazin augusztusi epizódja az alábbi linken is meghallgatható: https://open.spotify.com/episode/3eQhXaGaG7csfYxjQeFAtJ?si=imnbV7QPRvKUsZR_0jRiLg

 

Nemzeti Sportrádió Újratöltve sorozat
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