Újratöltve: elcsalt másodpercek – botrányos végjáték a magyar–román világbajnoki mérkőzésen

1978. január 26. és február 5. között Dánia adott otthont a kilencedik férfi kézilabda-világbajnokságnak. A magyar válogatott Franciaországgal, az NDK-val és Romániával került egy csoportba, az utolsó csoportmérkőzését január 29-én, Herningben játszotta a román együttessel. Nagy volt a találkozó tétje, hiszen a magyar együttes már egy döntetlennel is biztos továbbjutó lehetett volna, Romániának viszont ehhez mindenképpen nyernie kellett.

Arról nem is beszélve, hogy a mieink az NDK-val szembeni sikerüket magukkal vitték volna a következő csoportkörbe, így nemcsak a címvédő kiejtésére, hanem egy kiemelkedő világbajnoki szereplésre is kiváló esély mutatkozott. A végig kiélezett találkozó három másodperccel a lefújás előtt 21–21-re állt, tehát a mieink álltak továbbjutásra, ám egy sarokdobást követő támadást követően a románok gólt szereztek. De vajon ez még a rendes játékidőn belül, vagy azt követően esett?

A helyszínen volt pillanat, amikor a románok ünnepeltek, nem sokkal később a mieink, végül azonban mégiscsak Románia javára dőlt el a mérkőzés. Mi okozta a vitát? Pontosan hogyan zajlott az összecsapás utolsó néhány másodperce? Ki és miért döntötte el, melyik csapat győzött? Miért a Magyar Televízió helyszínről tudósító munkatársa fizette be az óvási díjat? Miért nem állt ki a magyar csapat vezetősége válogatottunk igazáért? Milyen kapcsolat volt a román válogatott és a mérkőzés svéd ellenőre között? Más döntés esetén milyen eredményt érhetett volna el a magyar csapat? Megannyi kérdés, amire a Nemzeti Sportrádió Újratöltve című magazinja korabeli hazai és külföldi beszámolókat felidézve, valamint a mérkőzés néhány főszereplőjét, Bartalos Bélát, Kovács Pétert és Szilágyi Istvánt megszólaltatva keresi a választ.

Az Újratöltve magazin augusztusi epizódja az alábbi linken is meghallgatható: https://open.spotify.com/episode/3eQhXaGaG7csfYxjQeFAtJ?si=imnbV7QPRvKUsZR_0jRiLg