Négy város pályázik a 2029-es atlétikai világbajnokság rendezési jogára

A 2017-ben is házigazda London az Olimpiai Stadionnal pályázik a 2023-as atlétikai világbajnokságra. Sokáig kérdéses volt, hogy az arénát használó West Ham United labdarúgócsapata 2029 szeptemberében meg tudja-e oldani a hazai mérkőzéseit – illetve, hogy ebben az időszakban ne legyenek otthoni meccsei –, de mivel erre garancia született, minden akadály elhárult a brit kandidálás elöl.

Róma 1987-ben az Olimpiai Stadionban rendezte a vb-t, míg Németország eddig kétszer volt atlétikai vb házigazdája: 1993-ban Stuttgart, 2009-ben Berlin révén – a helyszín ezúttal München lenne. A kenyai főváros, Nairobi célja az, hogy az első afrikai rendező lehessen.

Budapest 2023-ban volt házigazda, tavaly Tokió, jövőre Peking ad otthont az atlétikai vb-nek.