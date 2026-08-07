Nemzeti Sportrádió

Négy város pályázik a 2029-es atlétikai világbajnokság rendezési jogára

2026.08.07. 10:14
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A Nyayo Nemzeti Stadion Nairobiban (Fotó: Getty Images)
Címkék
München Nairobi atlétikai világbajnokság 2029 Róma World Athletics London
London, Róma, München és Nairobi is szeretné megrendezni a 2029-es atlétikai világbajnokságot, a nemzetközi szövetség tájékoztatása szerint a helyszínt szeptember 20-án jelentik be.

A 2017-ben is házigazda London az Olimpiai Stadionnal pályázik a 2023-as atlétikai világbajnokságra. Sokáig kérdéses volt, hogy az arénát használó West Ham United labdarúgócsapata 2029 szeptemberében meg tudja-e oldani a hazai mérkőzéseit – illetve, hogy ebben az időszakban ne legyenek otthoni meccsei –, de mivel erre garancia született, minden akadály elhárult a brit kandidálás elöl.

Róma 1987-ben az Olimpiai Stadionban rendezte a vb-t, míg Németország eddig kétszer volt atlétikai vb házigazdája: 1993-ban Stuttgart, 2009-ben Berlin révén – a helyszín ezúttal München lenne. A kenyai főváros, Nairobi célja az, hogy az első afrikai rendező lehessen.

Budapest 2023-ban volt házigazda, tavaly Tokió, jövőre Peking ad otthont az atlétikai vb-nek.

 

München Nairobi atlétikai világbajnokság 2029 Róma World Athletics London
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