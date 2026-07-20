„Egész héten a bírók miatt sírtatok” – Otamendi beszólt Rodrinak a vb-döntő után

A madrid As szerint Otamendi a meccs után azzal vádolta meg a Rodrit és Aymeric Laporte-ot, hogy a mérkőzés előtt folyamatosan a játékvezetőkkel foglalkoztak, hogy ezzel is befolyásolják a mérkőzés hangulatát.

„Kevesebbet beszélj, haver! Egész héten csak sírtatok. Egész héten. Te is és Laporte is. Ez így nem helyes. Végig a bírók miatt panaszkodtatok” – vágta oda Otamendi indulatosan Rodri felé.

A később a torna legértékesebb játékosának is megválasztott Rodri erre úgy reagált: „Én tisztelettel állok hozzád.” Az argentin azonban nem engedett, és felelevenítette Laporte szavait, aki a Marcának adott interjúban illette kritikával az argentinok kemény játékát, és küldött üzenetet a játékvezetőnek, Slavko Vincicnek.

Az agresszivitás egyáltalán nem zavar, amennyiben a futball keretein belül marad. Ha a játékvezető megfelelően végzi a dolgát, akkor nincs semmi probléma. Az viszont igaz, hogy az utóbbi mérkőzéseken rengeteg olyan jelenetet láttunk, amelyeken igazán meglepődtünk, a bírók ugyanis egyszerűen továbbengedték őket. Különösen Argentína az a csapat, amely sok kemény belépőt alkalmaz. Ezt nem lenne szabad megengedni, mert könnyen kizökkentheti és feldühítheti az ellenfelet

– fogalmazott az ominózus interjúban Laporta, ami a jelek szerint nagyon felzaklatta Otamendit.

A kialakuló szóváltásba Mikel Oyarzabal is megpróbált beavatkozni, Otamendi azonban egy ideig még nem hagyta abba. Végül sikerült megakadályozni a nagyobb balhét a két játékos között.