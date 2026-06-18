Nemzeti Sportrádió

A Real Madrid bejelentette Ibrahima Konaté szerződtetését

P. K.P. K.
2026.06.18. 11:47
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Így jelentette be Ibrahima Konaté szerződtetését a Real Madrid (Fotó: realmadrid.com)
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A Real Madrid a honlapján jelentette be, hogy szerződtette a Liverpool lejáró szerződésű védőjét, a jelenleg a francia válogatottal a világbajnokságon szereplő, 27 éves Ibrahima Konatét.

 

A Real Madrid rövid bejelentésében annyit ír, hogy a klub megállapodott Ibrahima Konatéval, aki a következő négy idényben, 2030-ig a Real játékosa lesz.

A 28-szoros francia válogatott védőt 2021-ben 40 millió euróért szerződtette a Liverpool az RB Leipzigtől, most ingyen távozik azután, hogy minden rangos angol sorozatot megnyert a klubbal és lejár a szerződése: volt bajnok, kétszer Ligakupa-, egyszer-egyszer pedig FA-kupa- és angol Szuperkupa győztes. A Liverpoolban 183 tétmeccsen lépett pályára, hét gólt szerzett a belső védő.

A jelenleg a francia válogatottal a vb-n szereplő (az első meccsen, Szenegál ellen a kispadon ült) Konaté a Real harmadik igazolása – Bernardo Silva és Marc Cucurella után – azóta, hogy visszatért a csapat élére a portugál vezetőedző, José Mourinho.     

 

 

 

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