A Real Madrid bejelentette Ibrahima Konaté szerződtetését

A Real Madrid rövid bejelentésében annyit ír, hogy a klub megállapodott Ibrahima Konatéval, aki a következő négy idényben, 2030-ig a Real játékosa lesz.

A 28-szoros francia válogatott védőt 2021-ben 40 millió euróért szerződtette a Liverpool az RB Leipzigtől, most ingyen távozik azután, hogy minden rangos angol sorozatot megnyert a klubbal és lejár a szerződése: volt bajnok, kétszer Ligakupa-, egyszer-egyszer pedig FA-kupa- és angol Szuperkupa győztes. A Liverpoolban 183 tétmeccsen lépett pályára, hét gólt szerzett a belső védő.

A jelenleg a francia válogatottal a vb-n szereplő (az első meccsen, Szenegál ellen a kispadon ült) Konaté a Real harmadik igazolása – Bernardo Silva és Marc Cucurella után – azóta, hogy visszatért a csapat élére a portugál vezetőedző, José Mourinho.