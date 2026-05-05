A női kézilabda BL-trófea másolata egy hónapra az Erzsébet térre költözik

2026.05.05. 15:24
A BL-trófea másolata az Erzsébet téren (Fotó: MKSZ)
Május 4-től egy hónapra kiköltözik a női kézilabda Bajnokok Ligája trófeájának 3D nyomtatott mása a budapesti Erzsébet térre, ahol a szurkolók közös fotót készíthetnek vele – számolt be róla az mksz.hu. Az európai szövetség (EHF) történetében ez az első kupa, amiről az eredetivel teljesen megegyező 3D másolat készült.

 

Az Erzsébeti téri Akvárium Klub lépcsőjének legfelső fokán kapott helyet a trófea. A sportág szerelmesei nemcsak egy különleges szelfivel lehetnek gazdagabbak, ha fotózkodnak a kupával, hanem akár jegyeket is nyerhetnek a 2026. június 6-7-én Budapesten sorra kerülő női kézilabda BL négyes döntőre. A nyereményjátékhoz nem kell mást tenni, mint közös szelfit készíteni az Erzsébet téren a trófeával, feltölteni a közösségi média felületekre (Facebook, Instagram vagy TikTok) és megadni az #ehffinal4budapest hashtaget, valamint a kép alá megírni, hányszoros Bajnokok Ligája-győztes a Győri Audi ETO KC. A játékosok között a Magyar Kézilabda-szövetség 2 darab páros belépőjegyet sorsol ki a viadalra. A nyereményjáték részletei az MKSZ felületein elérhetőek.

A 2026-os final fourt is a 20 022 férőhelyes MVM Dome-ben rendezik, amely Európa egyik legnagyobb fedett arénája. Az eseményre jegyek a https://ehffinal4tickets.eurohandball.com/ oldalon vásárolhatók.

 

