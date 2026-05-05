A női kézilabda BL-trófea másolata egy hónapra az Erzsébet térre költözik

Az Erzsébeti téri Akvárium Klub lépcsőjének legfelső fokán kapott helyet a trófea. A sportág szerelmesei nemcsak egy különleges szelfivel lehetnek gazdagabbak, ha fotózkodnak a kupával, hanem akár jegyeket is nyerhetnek a 2026. június 6-7-én Budapesten sorra kerülő női kézilabda BL négyes döntőre. A nyereményjátékhoz nem kell mást tenni, mint közös szelfit készíteni az Erzsébet téren a trófeával, feltölteni a közösségi média felületekre (Facebook, Instagram vagy TikTok) és megadni az #ehffinal4budapest hashtaget, valamint a kép alá megírni, hányszoros Bajnokok Ligája-győztes a Győri Audi ETO KC. A játékosok között a Magyar Kézilabda-szövetség 2 darab páros belépőjegyet sorsol ki a viadalra. A nyereményjáték részletei az MKSZ felületein elérhetőek.

A 2026-os final fourt is a 20 022 férőhelyes MVM Dome-ben rendezik, amely Európa egyik legnagyobb fedett arénája. Az eseményre jegyek a https://ehffinal4tickets.eurohandball.com/ oldalon vásárolhatók.