Nemzeti Sportrádió

Botejtés okozta a női 4x100-as magyar egység vesztét a váltó-világbajnokságon

2026.05.02. 20:51
A magyar váltócsapat tagjai: Sulyán Alexa, Kozák Luca, Tóth Anna, Takács Boglárka, Szentgyörgyi Zita és Csóti Jusztina (Fotó: Magyar Atlétika - Hungarian Athletics/Facebook)
váltó-világbajnokság váltó-vb női 4x100 m váltó
Botejtés nehezítette a magyar női 4x100-as csapat dolgát Gaboronéban, a botswanai váltó-világbajnokságon, de a váltónk szereplése ezzel még nem ért véget.

A magyar staféta ezüstéremmel hangolt a vb-re, kedden a második helyen végzett a Nemzetközi Atlétikai Szövetség ezüst kategóriás versenyén Dél-Afrikában. Akkor 43.93 másodperces eredményt ért el Pretoriában.

Szombaton a selejtezőben Szentgyörgyi Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca és Tóth Anna állt rajthoz, ám a második váltás Takács és Kozák között nem sikerült, elejtették a botot, így kizárták őket a viadal honlapja alapján.

A váltó-vb-n a magyar színeket csak a női 4x100-as csapat képviseli, amely – mint a magyar szövetség közösségi oldala megjegyzi – a vigaszágon még érdekelt lesz, vasárnap 15.30-kor az első futamban újra rajthoz áll majd.

 

