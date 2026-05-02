Botejtés okozta a női 4x100-as magyar egység vesztét a váltó-világbajnokságon

A magyar staféta ezüstéremmel hangolt a vb-re, kedden a második helyen végzett a Nemzetközi Atlétikai Szövetség ezüst kategóriás versenyén Dél-Afrikában. Akkor 43.93 másodperces eredményt ért el Pretoriában.

Szombaton a selejtezőben Szentgyörgyi Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca és Tóth Anna állt rajthoz, ám a második váltás Takács és Kozák között nem sikerült, elejtették a botot, így kizárták őket a viadal honlapja alapján.

A váltó-vb-n a magyar színeket csak a női 4x100-as csapat képviseli, amely – mint a magyar szövetség közösségi oldala megjegyzi – a vigaszágon még érdekelt lesz, vasárnap 15.30-kor az első futamban újra rajthoz áll majd.