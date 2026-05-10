José Mourinho az egyetlen jelölt a Real Madrid kispadjára – sajtóhír

Az újság úgy tudja, hogy bár megállapodást még nem írtak alá a felek, a portugál szakember az új idénytől megint a királyi futballklub csapatát irányítja. Mourinho, aki 2025 szeptembere óta a lisszaboni Benfica edzője, az egyetlen jelölt a madridi posztra, s a Real vezetősége benne látja azt a szakvezetőt, aki képes véget vetni az együttes öltözőjében eluralkodott nyugtalan légkörnek – véli a lap.

A madridi blancók kispadján jelenleg Álvaro Arbeloa ül, de vele általános megítélés szerint nem számolnak hosszabb távon, mivel a Real ebben az idényben lemaradt minden nagy trófeáról, a La Ligában például akár már az esti spanyol szuperrangadón, az el Clásicón végleg eldőlhet, hogy a királyi gárda a mostani bajnoki szezonban is a címvédő FC Barcelona mögött végez.

„A szerződés megkötése Mourinhóval csak idő kérdése. Rui Costa, a Benfica elnöke már megkezdte az új vezetőedző keresését. Mourinho kivásárlási záradéka 3 millió euró, amely elfogadható összeg a Real Madrid számára a csapat jelenlegi belső válsága miatt” – írta szombaton az újság.

A 63 éves Mourinho első alkalommal 2010 és 2013 között irányította a fővárosi alakulatot, amellyel spanyol bajnoki címet, Király-kupát és szuperkupát is nyert.