A Liverpool FC hivatalos honlapján közölte Harvey Davies kölcsönadását, aki az angol harmadosztály kiesőjénél, a Crawley Townnál tölti a 2025–2026-os idényt.

Ez a bejelentés Pécsi Árminra is kihathat, hiszen így ő töltheti be a harmadik számú kapus pozícióját – a Valenciától érkező Giorgi Mamardasvili várhatóan előtte lesz a rangsorban, ahogy az alapember, Alisson Becker is.

A „vörösök” Daviesen kívül egy másik kapusuktól is megválnak: Caoimhín Kelleher a Brentfordhoz igazol.