Négy meccsen a harmadik győzelmét aratta az Oviedo, van még remény a bennmaradásra
OSASUNA–REAL BETIS
Már a hetedik percben megszerezte a vezetést a vendég sevillai együttes: Abde Ezzalzuli robogott el Bellerín indításával, majd 20 méterről a jobb alsóba ágyúzott. A pamplonaiak válasza a szünet előtt érkezett, Ante Budimir tizenegyesből volt eredményes. A folytatásban az Osasuna járt közelebb a gólszerzéshez, de maradt a döntetlen, így a Celta Vigo egy Oviedo elleni sikerrel megelőzheti a zöld-fehéreket a felsőházi csatában. 1–1
MALLORCA–RAYO VALLECANO
A Konferencialiga negyeddöntőjében érdekelt (s az első meccsen az AEK Athén ellen háromgólos győzelmet arató) Rayo Vallecano láthatóan „beáldozta” a vasárnapi bajnokit, s alaposan felforgatott kezdővel lépett pályára Mallorcán. Mindezt kihasználta a kiesés elől menekülő ellenfél, s Vedat Muriqi duplájával már a szünet előtt kétgólos előnyre tett szert. A koszovói center ezzel már 55 gólt számlál bajnoki meccsen a baleári klub színeiben, egyúttal ő lett a klub történetének legtöbb élvonalbeli gólt szerző játékosa. A szünet után Jan Virgili is beköszönt, így Martín Demichelis csapata elmozdult a kiesőzónából – a szombaton ugyancsak diadalmaskodó Elche bánatára. 3–0
CELTA VIGO–REAL OVIEDO
A Rayóhoz hasonlóan a Celta is felforgatott kezdővel állt ki a sereghajtó elleni meccsre – más kérdés, hogy a freiburgi háromgólos zakó után mennyire indokolt rápihenni a hétvégi bajnokira, pláne úgy, hogy az ötödik hely némi szerencsével akár BL-indulást is érhet a spanyol élvonalban. Claudio Giráldez döntése mindenesetre visszaütött, mert már a negyedik percben betalált az Oviedo: kapu előtti flipperezés végén Alberto Reina volt eredményes. A kapott gól után a hazaiak birtokolták a labdát, de nem tudták feltörni az asztúriai védelmet, s ennek meglett a böjtje: a szünet előtt Federico Vinas vetődött bele Saira beadásába, a labda pedig a jobb alsóban kötött ki.
Az Oviedo uruguayi centere a fordulás után is betalált – ezúttal fejjel –, majd az vendégek ráültek az eredményre, s a jó napot kifogó Escandell vezérletével ki is bekkelték a hátralevő időt. Guillermo Almada legénysége ritkán látott formát mutat, négy meccsen a harmadik győzelmét aratta, s hat pontra megközelítette a már benn maradó Alavést. Ezzel szemben a Celta nem használta ki a Betis botlását, és továbbra is a hatodik. 0–3
SPANYOL LA LIGA
31. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Osasuna–Betis 1–1 (Budimir 40. – 11-esből, ill. Ezzalzuli 7.)
Mallorca–Rayo Vallecano 3–0 (Muriqi 36., 40., Virgili 65.)
Celta Vigo–Oviedo 0–3 (A. Reina 4., Vinas 45., 57.)
21.00: Athletic Bilbao–Villarreal (Tv: Spíler2)
HÉTFŐ
21.00: Levante–Getafe (Tv: Spíler2)
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Real Sociedad–Alavés 3–3 (L. Sucic 14., Sivera 27. – öngól, Óskarsson 60., ill. Caleta-Car 3. – öngól, I. Diabate 24., Boyé 90+7.)
Kiállítva: Sergio Gómez (90+3. – Real Sociedad)
Elche–Valencia 1–0 (Cepeda 73.)
Barcelona–Espanyol 4–1 (Ferran Torres 9., 25., Yamal 87., Rashford 89., ill. P. Lozano 56.)
Sevilla–Atlético Madrid 2–1 (A. Adams 10. – 11-esből, Gudelj 45+2., ill. Bonar 35.)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Real Madrid–Girona 1–1 (Valverde 51., ill. Lemar 62.)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|31
|26
|1
|4
|84–30
|+54
|79
|2. Real Madrid
|31
|22
|4
|5
|65–29
|+36
|70
|3. Villarreal
|30
|18
|4
|8
|54–35
|+19
|58
|4. Atlético Madrid
|31
|17
|6
|8
|51–32
|+19
|57
|5. Betis
|31
|11
|13
|7
|45–38
|+7
|46
|6. Celta Vigo
|31
|11
|11
|9
|44–40
|+4
|44
|7. Real Sociedad
|31
|11
|9
|11
|49–48
|+1
|42
|8. Getafe
|30
|12
|5
|13
|27–31
|–4
|41
|9. Osasuna
|31
|10
|9
|12
|37–38
|–1
|39
|10. Espanyol
|31
|10
|8
|13
|37–48
|–11
|38
|11. Athletic Bilbao
|30
|11
|5
|14
|32–43
|–11
|38
|12. Girona
|31
|9
|11
|11
|33–45
|–12
|38
|13. Rayo Vallecano
|31
|8
|11
|12
|29–38
|–9
|35
|14. Valencia
|31
|9
|8
|14
|34–46
|–12
|35
|15. Mallorca
|31
|9
|7
|15
|39–48
|–9
|34
|16. Sevilla
|31
|9
|7
|15
|39–51
|–12
|34
|17. Alaves
|31
|8
|9
|14
|35–46
|–11
|33
|18. Elche
|31
|7
|11
|13
|39–47
|–8
|32
|19. Oviedo
|31
|6
|9
|16
|24–48
|–24
|27
|20. Levante
|30
|6
|8
|16
|34–50
|–16
|26