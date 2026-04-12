Négy meccsen a harmadik győzelmét aratta az Oviedo, van még remény a bennmaradásra

OSASUNA–REAL BETIS

Már a hetedik percben megszerezte a vezetést a vendég sevillai együttes: Abde Ezzalzuli robogott el Bellerín indításával, majd 20 méterről a jobb alsóba ágyúzott. A pamplonaiak válasza a szünet előtt érkezett, Ante Budimir tizenegyesből volt eredményes. A folytatásban az Osasuna járt közelebb a gólszerzéshez, de maradt a döntetlen, így a Celta Vigo egy Oviedo elleni sikerrel megelőzheti a zöld-fehéreket a felsőházi csatában. 1–1

Vedat Muriqi (Fotó: Getty Images)

MALLORCA–RAYO VALLECANO

A Konferencialiga negyeddöntőjében érdekelt (s az első meccsen az AEK Athén ellen háromgólos győzelmet arató) Rayo Vallecano láthatóan „beáldozta” a vasárnapi bajnokit, s alaposan felforgatott kezdővel lépett pályára Mallorcán. Mindezt kihasználta a kiesés elől menekülő ellenfél, s Vedat Muriqi duplájával már a szünet előtt kétgólos előnyre tett szert. A koszovói center ezzel már 55 gólt számlál bajnoki meccsen a baleári klub színeiben, egyúttal ő lett a klub történetének legtöbb élvonalbeli gólt szerző játékosa. A szünet után Jan Virgili is beköszönt, így Martín Demichelis csapata elmozdult a kiesőzónából – a szombaton ugyancsak diadalmaskodó Elche bánatára. 3–0

CELTA VIGO–REAL OVIEDO

A Rayóhoz hasonlóan a Celta is felforgatott kezdővel állt ki a sereghajtó elleni meccsre – más kérdés, hogy a freiburgi háromgólos zakó után mennyire indokolt rápihenni a hétvégi bajnokira, pláne úgy, hogy az ötödik hely némi szerencsével akár BL-indulást is érhet a spanyol élvonalban. Claudio Giráldez döntése mindenesetre visszaütött, mert már a negyedik percben betalált az Oviedo: kapu előtti flipperezés végén Alberto Reina volt eredményes. A kapott gól után a hazaiak birtokolták a labdát, de nem tudták feltörni az asztúriai védelmet, s ennek meglett a böjtje: a szünet előtt Federico Vinas vetődött bele Saira beadásába, a labda pedig a jobb alsóban kötött ki.

Az Oviedo uruguayi centere a fordulás után is betalált – ezúttal fejjel –, majd az vendégek ráültek az eredményre, s a jó napot kifogó Escandell vezérletével ki is bekkelték a hátralevő időt. Guillermo Almada legénysége ritkán látott formát mutat, négy meccsen a harmadik győzelmét aratta, s hat pontra megközelítette a már benn maradó Alavést. Ezzel szemben a Celta nem használta ki a Betis botlását, és továbbra is a hatodik. 0–3

SPANYOL LA LIGA

31. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Osasuna–Betis 1–1 (Budimir 40. – 11-esből, ill. Ezzalzuli 7.)

Mallorca–Rayo Vallecano 3–0 (Muriqi 36., 40., Virgili 65.)

Celta Vigo–Oviedo 0–3 (A. Reina 4., Vinas 45., 57.)

21.00: Athletic Bilbao–Villarreal (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ

21.00: Levante–Getafe (Tv: Spíler2)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Real Sociedad–Alavés 3–3 (L. Sucic 14., Sivera 27. – öngól, Óskarsson 60., ill. Caleta-Car 3. – öngól, I. Diabate 24., Boyé 90+7.)

Kiállítva: Sergio Gómez (90+3. – Real Sociedad)

Elche–Valencia 1–0 (Cepeda 73.)

Barcelona–Espanyol 4–1 (Ferran Torres 9., 25., Yamal 87., Rashford 89., ill. P. Lozano 56.)

Sevilla–Atlético Madrid 2–1 (A. Adams 10. – 11-esből, Gudelj 45+2., ill. Bonar 35.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Real Madrid–Girona 1–1 (Valverde 51., ill. Lemar 62.)