Négy meccsen a harmadik győzelmét aratta az Oviedo, van még remény a bennmaradásra

M. B.
2026.04.12. 20:30
Megtáltosodott az Oviedo (Fotó: Getty Images)
Nem bírt egymással az Osasuna és a Real Betis a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 31. fordulójában. Ezt követően a Mallorca és a Real Oviedo is háromgólos győzelmet aratott.

OSASUNA–REAL BETIS

Már a hetedik percben megszerezte a vezetést a vendég sevillai együttes: Abde Ezzalzuli robogott el Bellerín indításával, majd 20 méterről a jobb alsóba ágyúzott. A pamplonaiak válasza a szünet előtt érkezett, Ante Budimir tizenegyesből volt eredményes. A folytatásban az Osasuna járt közelebb a gólszerzéshez, de maradt a döntetlen, így a Celta Vigo egy Oviedo elleni sikerrel megelőzheti a zöld-fehéreket a felsőházi csatában. 1–1

RCD Mallorca v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports
Vedat Muriqi (Fotó: Getty Images)

MALLORCA–RAYO VALLECANO

A Konferencialiga negyeddöntőjében érdekelt (s az első meccsen az AEK Athén ellen háromgólos győzelmet arató) Rayo Vallecano láthatóan „beáldozta” a vasárnapi bajnokit, s alaposan felforgatott kezdővel lépett pályára Mallorcán. Mindezt kihasználta a kiesés elől menekülő ellenfél, s Vedat Muriqi duplájával már a szünet előtt kétgólos előnyre tett szert. A koszovói center ezzel már 55 gólt számlál bajnoki meccsen a baleári klub színeiben, egyúttal ő lett a klub történetének legtöbb élvonalbeli gólt szerző játékosa. A szünet után Jan Virgili is beköszönt, így Martín Demichelis csapata elmozdult a kiesőzónából – a szombaton ugyancsak diadalmaskodó Elche bánatára. 3–0

CELTA VIGO–REAL OVIEDO

A Rayóhoz hasonlóan a Celta is felforgatott kezdővel állt ki a sereghajtó elleni meccsre – más kérdés, hogy a freiburgi háromgólos zakó után mennyire indokolt rápihenni a hétvégi bajnokira, pláne úgy, hogy az ötödik hely némi szerencsével akár BL-indulást is érhet a spanyol élvonalban. Claudio Giráldez döntése mindenesetre visszaütött, mert már a negyedik percben betalált az Oviedo: kapu előtti flipperezés végén Alberto Reina volt eredményes. A kapott gól után a hazaiak birtokolták a labdát, de nem tudták feltörni az asztúriai védelmet, s ennek meglett a böjtje: a szünet előtt Federico Vinas vetődött bele Saira beadásába, a labda pedig a jobb alsóban kötött ki.

Az Oviedo uruguayi centere a fordulás után is betalált – ezúttal fejjel –, majd az vendégek ráültek az eredményre, s a jó napot kifogó Escandell vezérletével ki is bekkelték a hátralevő időt. Guillermo Almada legénysége ritkán látott formát mutat, négy meccsen a harmadik győzelmét aratta, s hat pontra megközelítette a már benn maradó Alavést. Ezzel szemben a Celta nem használta ki a Betis botlását, és továbbra is a hatodik. 0–3

SPANYOL LA LIGA
31. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Osasuna–Betis 1–1 (Budimir 40. – 11-esből, ill. Ezzalzuli 7.)
Mallorca–Rayo Vallecano 3–0 (Muriqi 36., 40., Virgili 65.)
Celta Vigo–Oviedo 0–3 (A. Reina 4., Vinas 45., 57.)
21.00: Athletic Bilbao–Villarreal (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ
21.00: Levante–Getafe (Tv: Spíler2)
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Real Sociedad–Alavés 3–3 (L. Sucic 14., Sivera 27. – öngól, Óskarsson 60., ill. Caleta-Car 3. – öngól, I. Diabate 24., Boyé 90+7.)
Kiállítva: Sergio Gómez (90+3. – Real Sociedad)
Elche–Valencia 1–0 (Cepeda 73.)
Barcelona–Espanyol 4–1 (Ferran Torres 9., 25., Yamal 87., Rashford 89., ill. P. Lozano 56.)
Sevilla–Atlético Madrid 2–1 (A. Adams 10. – 11-esből, Gudelj 45+2., ill. Bonar 35.)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Real Madrid–Girona 1–1 (Valverde 51., ill. Lemar 62.)

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Barcelona31261484–30+54 79 
2. Real Madrid31224565–29+36 70 
3. Villarreal30184854–35+19 58 
4. Atlético Madrid31176851–32+19 57 
5. Betis311113745–38+7 46 
6. Celta Vigo311111944–40+4 44 
7. Real Sociedad311191149–48+1 42 
8. Getafe301251327–31–4 41 
9. Osasuna311091237–38–1 39 
10. Espanyol311081337–48–11 38 
11. Athletic Bilbao301151432–43–11 38 
12. Girona319111133–45–12 38 
13. Rayo Vallecano318111229–38–9 35 
14. Valencia31981434–46–12 35 
15. Mallorca31971539–48–9 34 
16. Sevilla31971539–51–12 34 
17. Alaves31891435–46–11 33 
18. Elche317111339–47–8 32 
19. Oviedo31691624–48–24 27 
20. Levante30681634–50–16 26 

 

