La Liga: a Celta legyőzésével közeledik a bronzéremhez a Villarreal

A Sevilla a legutóbbi hét meccséből csak az Atlético Madrid ellenit nyerte meg, így Pamplonában győznie kellett, hogy elmozdulhasson a kieső helyekről.
Az andalúziaiak a 69. percben meg is szerezték a vezetést, egy beadás után Neal Maupay nagy erővel fejelt a kapuba. De csak tíz percig volt a vendégeknél az előny, a 80. percben Raúl García tizenhat méterről kilőtte a jobb sarkot. A ráadás kilencedik percében pedig érkezett Alejandro Catena, aki hat méterről fejelt a kapuba, megnyerve a meccset a navarraiaknak.
Egyre nehezebb helyzetben van az Oviedo, amely 16 perc után már kétgólos hátrányba került az Elche ellen. Bár Iljasz Saira az utolsó negyedórához érkezve szépített, az újonc pont nélkül maradt, és hét pont a hátránya a már bennmaradó helyen álló Mallorcával szemben öt mérkőzéssel a zárás előtt.
Este aztán a bronzéremre hajtó Villarreal villámrajtot vett a nemzetközi kupaindulásért harcoló Celta Vigo ellen hazai pályán, hiszen már a 2. percben megszerezte a vezetést Gerard Moreno büntetőjével – Yoel Lago gázolta el Alberto Moleirót a tizenhatoson belül, a büntető jogosságát nehéz volt vitatni. Félórával később aztán a hazaiak megduplázták előnyüket, amikor Nicolas Pepe egy gyorsan elvégzett szabadrúgás után kapásból a hosszú alsóba lőtte a balról, laposan centerezett labdát a tizenhatos vonaláról. Fordulás után aztán valamelyest támadóbb játékra váltott a Celta, ám csupán a szépítésig jutottak el a vendégek, amikor az utolsó negyedórához közeledve Borja Iglesias váltott gólra egy szintén nehezen vitatható jogosságú büntetőt – másodjára. Az első kísérletét még hárította Ionut Radu kapus, ám többen idő előtt beléptek a büntetőterületen belülre, ezért a játékvezető újrarúgatta a tizenegyest. A hajrában a Celtának már nem igazán volt lehetősége az egyenlítésre, így a Villarreal begyűjtötte a három pontot és öt fordulóval a vége előtt öt pont az előnye az Atlético Madriddal szemben a harmadik helyen állva.
SPANYOL LA LIGA
32. FORDULÓ
Oviedo–Elche 1–2 (Saira 76., ill. Bigas 6., G. Villar 16.)
Kiállítás: G. Valera (Elche, 90+5.)
Osasuna–Sevilla 2–1 (R. García 80., Catena 90+9., ill. Maupay 69.)
Rayo Vallecano–Real Sociedad 3–3 (Camello 30., Lejeune 84., Alemao 90+9., ill. Oyarzabal 22., 76. – a másodikat 11-esből, Óskarsson 63.)
Kiállítva: Isi Palazón (Rayo, 90+11. – a pályán kívül)
Villarreal–Celta Vigo 2–1 (G. Moreno 2. – 11-esből, N. Pepe 29., ill. Borja Igelsias 73. – 11-esből)
HÉTFŐ
21.00: Espanyol–Levante (Tv: Spíler2)
SZOMBAT
Atlético Madrid–Athletic Bilbao 3–2 (Griezmann 49., Sörloth 54., 90+3., ill. Paredes 23., Guruzeta 90+7.)
Getafe–FC Barcelona 0–2 (F. López 45., Rashford 74.)
Valencia–Girona 2–1 (Ramazani 50., Sadiq 59., ill. J. Roca 63.)
Alavés–Mallorca 2–1 (T. Martínez 56., 69., ill. Virgili 18.)
PÉNTEK
Betis–Real Madrid 1–1 (Bellerín 90+4., ill. Vinícius Jr. 17.)
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|33
|28
|1
|4
|87–30
|+57
|85
|2. Real Madrid
|33
|23
|5
|5
|68–31
|+37
|74
|3. Villarreal
|33
|20
|5
|8
|59–38
|+21
|65
|4. Atlético Madrid
|33
|18
|6
|9
|56–36
|+20
|60
|5. Betis
|33
|12
|14
|7
|49–41
|+8
|50
|6. Celta Vigo
|33
|11
|11
|11
|45–43
|+2
|44
|7. Getafe
|33
|13
|5
|15
|28–34
|–6
|44
|8. Real Sociedad
|33
|11
|10
|12
|52–52
|0
|43
|9. Osasuna
|33
|11
|9
|13
|39–40
|–1
|42
|10. Athletic Bilbao
|33
|12
|5
|16
|35–48
|–13
|41
|11. Rayo Vallecano
|33
|9
|12
|12
|33–41
|–8
|39
|12. Valencia
|33
|10
|9
|14
|37–48
|–11
|39
|13. Elche
|33
|9
|11
|13
|44–50
|–6
|38
|14. Espanyol
|32
|10
|8
|14
|37–49
|–12
|38
|15. Girona
|33
|9
|11
|13
|36–50
|–14
|38
|16. Alaves
|33
|9
|9
|15
|38–49
|–11
|36
|17. Mallorca
|33
|9
|8
|16
|41–51
|–10
|35
|18. Sevilla
|33
|9
|7
|17
|40–55
|–15
|34
|19. Levante
|32
|8
|8
|16
|37–50
|–13
|32
|20. Oviedo
|33
|6
|10
|17
|26–51
|–25
|28