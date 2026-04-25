A Ferencváros nagy hátrányból jött vissza a meccsbe, de a Metz jutott be a BL négyes döntőjébe

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Metz HB (francia)–FTC-Rail Cargo Hungaria 31–28 (18–12)

Metz, 4704 néző. Vezette: Lidacka, Lesiak (lengyelek)

METZ: BUNDSEN – Granier 3, Vámos P. 3, BOUKTIT 7 (4), Ngombele, Grandveau 3, VALENTINI 6. Csere: Novotná (kapus), AXNÉR 8, Augustine, Zaadi 1, Borg. Edző: Emmanuel Mayonnade

FTC: Glauser – Malestein 5 (4), Klujber 1, SIMON P. 11 (1), Ingstad 2, Vogel 5, Márton G. 3. Csere: Böde-Bíró (kapus), Tranborg 1, Szeibert, Cvijics, Bordás R. Edző: Jesper Jensen

Az eredmény alakulása. 4. perc: 3–3. 11. p.: 8–6. 16. p.: 10–8. 20. p.: 11–11. 26. p.: 16–12. 34. p.: 18–15. 39. p.: 20–18. 44. p.: 25–20. 50. p.: 26–23. 55. p.: 28–26

Kiállítások: 2, ill 12 perc

Hétméteresek: 6/4, ill. 7/5

Továbbjutott: a Metz, 62–59-es összesítéssel

MESTERMÉRLEG

Jesper Jensen: – A két mérkőzés alapján megérdemelte a továbbjutást a Metz. Rossz felfogásban kezdtük a visszavágót, az első tizenöt percben mutatott játékunk miatt nagyon csalódott vagyok, idegesek voltak a lányok, talán megijedtek vagy a stressz okozta, nem tudom, de úgy tűnt, mintha nem bíznának egymásban a pályán lévők. Megvoltak a lehetőségeink a folytatásban, egy kis szerencsével még szorosabb lehetett volna, de csalódott vagyok, mert sok mindent megbeszéltünk a héten és ebből nem sokat láttam viszont a pályán.

ÖSSZEFOGLALÓ

Eltérő felfogásban vágtak neki a felek a negyeddöntő visszavágójának az összesítésben döntetlenről induló visszavágón. A hazai pályán játszó Metz igyekezett két-három húzásból befejezni az akcióit, a Ferencváros pedig a kevesebb variációs lehetősége miatt inkább lassítani próbálta a játékot.

Hét perc után már 6–6 állt az eredményjelzőn, így egyértelműen Emmanuel Mayonnade, a franciák vezetőedzőjének elképzeléseit láthattuk megvalósulni. Az ezúttal jobbátlövő pozícióban szerepet kapó Vámos Petra is hamar megszerezte első gólját. A magyar válogatott másik irányítója, Simon Petra is kitett magáért, ha rajta múlik, még ebből a szédületes tempóból is a zöld-fehérek jöhettek volna ki jobban.

Azonban annak ellenére sem így alakultak a dolgok, hogy a metziek beállója, Sarah Bouktit két bedobott hetes és egy, a saját posztjáról szerzett gól után megsérült, és az első félidőben már nem játszott. A francia világklasszisnál a levegő is beszorulhatott, miközben kiállítást érően szabálytalankodott. A kiállítások terén az FTC-t sújtották a kedvezőtlenebb ítéletek, az első 30 percben öt büntetést kapott, Jesper Jensen szóvá is tette az öltözőbe menet a zsűriasztalnál…

A dán vezetőedzőnek bizonyos szempontból igaza volt, mégsem a bírók tehettek arról, hogy a szünet előtti kilenc percben csapata egyszer sem tudott a kapuba találni. Közben a Metz a svéd Tyra Axnér góljaival 12–12-ről 18–12-re meglépett. A második félidőben Márton Gréta lőtte az első gólt, a balszélső 11 perces gólcsendet tört meg.

Úgy nézett ki, hogy Böde-Bíró Blanka pályára lépése megváltoztatja a meccs képét, a rutinos kapus Bouktit, Lucie Granier és Léna Grandveau lövését is hárította, közben a Ferencváros is elkezdett felzárkózni, a 36. percre visszajött három gólra. Emily Vogel pillanatai után a norvég Vilde Ingstad megkapta a második két percét, de a teljes évadban ihletett formában lévő Simon Petrát az emberhátrány sem zavarta (22–20).

Ezután megint a metzi szélsők és Tyra Axnér kerültek főszerepbe, utóbbi egyik legjobb meccsét játszotta az idényben – pech, hogy épp most… Már megint meglépett öttel a Metz, a svéd kapussal, Johanna Bundsennel nem tudott mit kezdeni az FTC ebben a szakaszban. Nagyon kapaszkodott a magyar együttes, a hajrára fordulva még megvolt a reménye a sikerre, nem szállt el teljesen. Glauser kivédte Bouktit hetesét, majd Simon Petra megszerezte 11. gólját, de öt perccel a vége előtt még mindig a Metz kezében volt a meccs. Az FTC-játékosok mégis hatalmas kihagyott lehetőségként élhetik meg ezt a találkozót, mert az utolsó percekben benne volt legalább a döntetlen és a hétméterespárbaj lehetősége. Azonban a túl sok hiba megbosszulta magát, az Albek Annát végig mellőző franciák 31–28-ra győztek és bejutottak a négyes döntőbe.