Kialakult a négyes döntő mezőnye: a CSM Bucuresti és a Brest jutott tovább vasárnap

Az első vasárnapi negyeddöntőben a CSM Bucuresti egygólos hátrányból fogadta hazai pályán a dán Esbjerget. Utóbbi nem tudott úgy játszani, mint az első meccsen, már a szünetre ötgólos különbség alakult ki a románok javára, akik végül 37–27-re nyertek, így 62–53-as összesítéssel továbbjutottak.

A CSM nyolc év után jutott be ismét a final fourba, amely annak fényében különösen értékes, hogy Bojana Popovics decemberben vette át a bukarestiek irányítását. A román csapat keretéhez tartozik a szintén idény közben igazolt, sérülés utána visszatérésen dolgozó Faluvégi Dorottya is, akit akár a négyes döntőben is láthatunk.

Ezt követően a francia Brest egygólos előnyben fogadta otthon a román Bistritát. Utóbbi úgy kezdett, ahogy egy hátrányban lévő csapatnak kell, azonnal magához ragadta az irányítást: húsz percet követően 11–8-ra vezetett. Ezt követően azonban feléledtek a franciák, s annak ellenére fordítottak 14–13-ra az első félidő végén, hogy nem játszottak igazán jól.

A Brest lelkének jót tett, hogy előnnyel vonult szünetre, a folytatásban már kizökkenthetetlen volt, simán behúzta a második játékrészt, végül pedig 36–30-ra nyert, így összesítéseben 72–65-tel továbbjutott.

Érdekesség, hogy a Brestben gólt szerzett a Pauleta Floppa kiválása miatt másodszor reaktivált Yvette Broch is, aki 2024-ben már úgy tűnt, végleg abbahagyja. Abban az évben harmadszor is megnyerte a BL-t a Győrrel.

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

CSM Bucuresti (román)–Esbjerg (dán) 37–27 (19–14)

Továbbjutott: a CSM Bucuresti, 62–53-as összesítéssel

Brest (francia)–Bistrita (román) 36–30 (14–13)

Továbbjutott: a Brest, 72–65-ös összesítéssel

A BUDAPESTI FINAL FOUR MEZŐNYE

Győri Audi ETO KC

Brest Bretagne (francia)

Metz Handball (francia)

CSM Bucuresti (román)