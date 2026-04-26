Kétgólos hátrányba került a „cserkészek” ellen a Tatabánya a férfi kézi Ek elődöntőjében

Pikáns hangulatban kellett bizonyítania a tatabányaiaknak az RK Izvidjac, azaz a „cserkészek” ellen az Ek-elődöntőben. Tóth Edmond együttese Bosznia-Hercegovinában nagyjából 4000 fanatikus előtt lépett pályára vasárnap este. Már csak ezért is volt jó, hogy a sorsolásnál a szerencse a Bányász mellé állt és így a visszavágót nem Ljubuskiban kellett lejátszania.

A tekintélyt parancsoló kezdés mégis megvolt, ami az előző néhány Ek-párharcra nem feltétlenül volt igaz. Éles Benedek és Krakovszki Bence góljaival 4–1-gyel kezdett a magyar csapat, Andó Arián pedig kivédte a rutinos Fahrudin Melics hétméteresét is. A 41 éves jobbszélső aztán már kitett magáért, rajta kívül az Izvidjacban még a horvát balátlövő, Diano Cesko és az irányító, Amer Sahinovic volt elemében; utóbbi láb közötti és elnézős átadásokkal is színezte a játékot.

Néhány gyengébb perc után a hercegovinai csapat átvette a vezetést, és a szünetben jobban állt (17–16). Biztató volt, hogy a Tatabányának sokkal több variációs lehetősége volt, már az első félidőben tizenegy kézilabdázója feliratkozott az eredményjelzőre. Ezzel szemben Melics nyolcadik góljával 24–20-ra az Izvidjac lépett meg; ekkor bizonyíthatott a rivális második sora, amely hatására szinte azonnal kiegyenlített a Bányász.

Székely Márton sokadik nagy védése után az 51. percben már a vezetés visszaszerzése volt a tét. Ám ekkor a fáradni látszó hazai kulcsemberek ismét kőkeménnyé tették a védekezésüket és kibekkelték a tatabányaiak rohamait, sőt Cesko bombagólja után már ismét háromgólos volt a hátrány.

Az utolsó két percben már az volt a kérdés, a Tatabányának mekkora hátrányt kell majd a visszavágón ledolgoznia. Mindenesetre Rodríguez Pedro találata még sokat érhet a kétgólos hátrányból folytatódó párharc végelszámolásánál. A visszavágó május elsején, pénteken délután öt órakor kezdődik.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-KUPA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

RK IZVIDJAC LJUBUSKI (bosznia-hercegovinai)–MOL TATABÁNYA KC 33–31 (17–16)

Ljubuski, 4000 néző. V: Fotakidisz, Kinadzidisz (görögök)

LJUBUSKI: Knezsevics – MELICS 10 (6), Odak 2, Misetic, Bebek 1, CESKO 8, SAHINOVIC 6. Csere: Alihodzic (kapus), Lukenda 2, Semic, Stijovic 2, Bubalo, Simic 1, Dedic, Ratkovic 1. Edző: Ivan Dzolic

TATABÁNYA: Andó – Rodríguez P. 3, Mosindi 2, Zsitnyikov 1, Vajda H. 3, Éles B. 2, Krakovszki B. 4 (3). Csere: Székely M. (kapus), Taleszki 1, Grigoras 2, SZTRAKA 3, Plaza 3, PAPP T. 3, Havran, Damatrin 2 (2), Lemos 2. Edző: Tóth Edmond

Az eredmény alakulása. 4. perc: 0–3. 7. p.: 4–5. 10. p.: 6–7. 14. p.: 9–7. 21. p.: 13–10. 27. p.: 14–15. 36. p.: 21–18. 41. p.: 24–20. 45. p.: 25–25. 54. p.: 30–28. 57. p.: 32–29. Kiállítások: 4, ill. 2 perc. Hétméteresek: 7/6, ill. 6/5