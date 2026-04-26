Európai kézilabdaligák: Pergel Andrej csapata őrzi második helyét

2026.04.26. 21:42
null
Pergel Andrej (Fotó: Árvai Károly)
Három gólt szerzett Pergel Andrej a Ciudad de Logrono színeiben a Puente Genil 31–24-es legyőzése alkalmával, a La Rioja-i csapat továbbra második a bajnoki tabellán a Barcelona mögött.

Pergel Andrej három góllal járult hozzá a CB Ciudad de Logrono 31–24-es hazai sikeréhez az Ángel Ximénez Puente Genil ellen a spanyol férfi kézilabda-bajnokság vasárnapi játéknapján. A liga honlapja szerint a válogatott balátlövő csapata őrzi második helyét a tabellán.

Jánosi Tamás öt góllal segítette 33–27-es sikerhez a házigazda Tubos Aranda Villa de Arandát a Fraikin BM Granollers ellen, ezzel fontos pontokat szerzett a bennmaradásért zajló versenyfutás során.

 

Pergel Andrej spanyol férfi kézilabda-bajnokság Ciudad de Longrono La Rioja
Európai kézilabdaligák: Fazekas-parádéval újra kupagyőztes a Plock

Kézilabda
2026.04.18. 23:07

Két magyar válogatott kézilabdázó is Wetzlarba igazolhat

Kézilabda
2026.04.17. 18:03

Európai kézilabdaligák: Lukács Péter nyolc gólt rámolt be a Kristiansand kapujába

Kézilabda
2026.04.03. 23:08

Európai kézilabda: kilenc magyar gól egy-egy spanyol és norvég bajnokin

Kézilabda
2026.03.15. 21:39

Európai kézilabdaligák: Tóth Rajmond nyolc gólt lőtt

Kézilabda
2026.02.15. 20:50

Chema Rodríguez: Ha valaki le akar győzni minket, mindent bele kell adnia

Kézilabda
2026.01.19. 19:18

Pergel Andrej: Még nem izgulok, még van idő az Eb-rajtig

Kézilabda
2026.01.09. 10:49

Európai kézilabdaligák: Palasics Kristóf tizenhat lövést hárított

Kézilabda
2025.12.15. 07:43
Ezek is érdekelhetik