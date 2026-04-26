Európai kézilabdaligák: Pergel Andrej csapata őrzi második helyét

Pergel Andrej három góllal járult hozzá a CB Ciudad de Logrono 31–24-es hazai sikeréhez az Ángel Ximénez Puente Genil ellen a spanyol férfi kézilabda-bajnokság vasárnapi játéknapján. A liga honlapja szerint a válogatott balátlövő csapata őrzi második helyét a tabellán.
Jánosi Tamás öt góllal segítette 33–27-es sikerhez a házigazda Tubos Aranda Villa de Arandát a Fraikin BM Granollers ellen, ezzel fontos pontokat szerzett a bennmaradásért zajló versenyfutás során.
Legfrissebb hírek
Két magyar válogatott kézilabdázó is Wetzlarba igazolhat
Kézilabda
2026.04.17. 18:03
Európai kézilabdaligák: Tóth Rajmond nyolc gólt lőtt
Kézilabda
2026.02.15. 20:50
Pergel Andrej: Még nem izgulok, még van idő az Eb-rajtig
Kézilabda
2026.01.09. 10:49
Ezek is érdekelhetik