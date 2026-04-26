Európai kézilabdaligák: Pergel Andrej csapata őrzi második helyét

Pergel Andrej három góllal járult hozzá a CB Ciudad de Logrono 31–24-es hazai sikeréhez az Ángel Ximénez Puente Genil ellen a spanyol férfi kézilabda-bajnokság vasárnapi játéknapján. A liga honlapja szerint a válogatott balátlövő csapata őrzi második helyét a tabellán.

Jánosi Tamás öt góllal segítette 33–27-es sikerhez a házigazda Tubos Aranda Villa de Arandát a Fraikin BM Granollers ellen, ezzel fontos pontokat szerzett a bennmaradásért zajló versenyfutás során.