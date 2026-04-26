Női kosárlabda NB I: kiesett az élvonalból a Szigetszentmiklós

2026.04.26. 20:31
Fotó: BKG-Prima Szigetszentmiklós
BKG-PRIMA Szigetszentmiklós Uni Győr női kosárlabda NB I
A Szigetszentmiklós hazai pályán 79–71-re kikapott a Győrtől a női kosárlabda NB I alsóházi küzdelmeinek záró napján, ezzel búcsúzik az első osztálytól.

A playout szakasz, amely a kiesés elkerüléséért zajlott, nem is alakulhatott volna izgalmasabban, mivel az utolsó nap utolsó meccsére maradt a döntés. Szigetszentmiklóson két 31 pontos csapat lépett pályára, így a képlet egyszerű volt: a győztes bent marad, míg a vesztes búcsúzik az élvonaltól. A hazaiak csak 7–5-ig álltak jobban, utána a győriek átvették az irányítást, a második negyedben már 16 ponttal is vezettek, végül nyolcpontos sikert arattak.

NŐI NB I
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS
BKG-Prima Szigetszentmiklós–Uni Győr 71–79 (20–25, 16–20, 17–15, 18–19)
Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–VBW CEKK Cegléd 81–103 (15–26, 17–34, 23–29, 26–14)

 

BKG-PRIMA Szigetszentmiklós Uni Győr női kosárlabda NB I
