Női kosárlabda NB I: kiesett az élvonalból a Szigetszentmiklós

A playout szakasz, amely a kiesés elkerüléséért zajlott, nem is alakulhatott volna izgalmasabban, mivel az utolsó nap utolsó meccsére maradt a döntés. Szigetszentmiklóson két 31 pontos csapat lépett pályára, így a képlet egyszerű volt: a győztes bent marad, míg a vesztes búcsúzik az élvonaltól. A hazaiak csak 7–5-ig álltak jobban, utána a győriek átvették az irányítást, a második negyedben már 16 ponttal is vezettek, végül nyolcpontos sikert arattak.

NŐI NB I

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS

BKG-Prima Szigetszentmiklós–Uni Győr 71–79 (20–25, 16–20, 17–15, 18–19)

Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–VBW CEKK Cegléd 81–103 (15–26, 17–34, 23–29, 26–14)