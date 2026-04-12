Bilbaóban nyert a Villarreal, s négy ponttal előzi meg az Atléticót a dobogón

Enyhe hazai fölényt hozott a mérkőzés első 20 perce, majd a félidő derekán egy óriási védelmi hibát követően Sergi Cardona találta magát szemben Unai Simónnal, s ziccerben nem hibázott. A kapott gól egy rövid időre felpaprikázta a baszkokat, de a játékrész vége ismét a Villarrealé volt, s a szünet előtt jött a második gól: Alfon González elegáns mozdulattal emelt a kilépő kapus fölött a hálóba.

A „sárga tengeralattjáró” a fordulás után átadta a kezdeményezést, s ez a hajrában megbosszulta magát: Berchiche balról érkező beadását Gorka Guruzeta sodorta a kapuba. A hátralevő időben az egyenlítésért rohamozott az Athletic, de az eredmény már nem változott – a Villarreal begyűjtötte a három pontot, s négy pontra elhúzott a negyedik helyezett Atlético Madridtól. 1–2

SPANYOL LA LIGA

31. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Athletic Bilbao–Villarreal 1–2 (Guruzeta 84., ill. Cardona 26., A. González 45+5.)

Korábban

Osasuna–Betis 1–1 (Budimir 40. – 11-esből, ill. Ezzalzuli 7.)

Mallorca–Rayo Vallecano 3–0 (Muriqi 36., 40., Virgili 65.)

Celta Vigo–Oviedo 0–3 (A. Reina 4., Vinas 45., 57.)

HÉTFŐ

21.00: Levante–Getafe (Tv: Spíler2)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Real Sociedad–Alavés 3–3 (L. Sucic 14., Sivera 27. – öngól, Óskarsson 60., ill. Caleta-Car 3. – öngól, I. Diabate 24., Boyé 90+7.)

Kiállítva: Sergio Gómez (90+3. – Real Sociedad)

Elche–Valencia 1–0 (Cepeda 73.)

Barcelona–Espanyol 4–1 (Ferran Torres 9., 25., Yamal 87., Rashford 89., ill. P. Lozano 56.)

Sevilla–Atlético Madrid 2–1 (A. Adams 10. – 11-esből, Gudelj 45+2., ill. Bonar 35.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Real Madrid–Girona 1–1 (Valverde 51., ill. Lemar 62.)