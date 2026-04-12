Bilbaóban nyert a Villarreal, s négy ponttal előzi meg az Atléticót a dobogón

2026.04.12. 23:09
Villarreal Athletic Bilbao La Liga
A Villarreal 2–1-re nyert az Athletic Bilbao vendégeként a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 31. fordulójában.

Enyhe hazai fölényt hozott a mérkőzés első 20 perce, majd a félidő derekán egy óriási védelmi hibát követően Sergi Cardona találta magát szemben Unai Simónnal, s ziccerben nem hibázott. A kapott gól egy rövid időre felpaprikázta a baszkokat, de a játékrész vége ismét a Villarrealé volt, s a szünet előtt jött a második gól: Alfon González elegáns mozdulattal emelt a kilépő kapus fölött a hálóba.

A „sárga tengeralattjáró” a fordulás után átadta a kezdeményezést, s ez a hajrában megbosszulta magát: Berchiche balról érkező beadását Gorka Guruzeta sodorta a kapuba. A hátralevő időben az egyenlítésért rohamozott az Athletic, de az eredmény már nem változott – a Villarreal begyűjtötte a három pontot, s négy pontra elhúzott a negyedik helyezett Atlético Madridtól. 1–2

SPANYOL LA LIGA
31. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Athletic Bilbao–Villarreal 1–2 (Guruzeta 84., ill. Cardona 26., A. González 45+5.)
Korábban
Osasuna–Betis 1–1 (Budimir 40. – 11-esből, ill. Ezzalzuli 7.)
Mallorca–Rayo Vallecano 3–0 (Muriqi 36., 40., Virgili 65.)
Celta Vigo–Oviedo 0–3 (A. Reina 4., Vinas 45., 57.)

HÉTFŐ
21.00: Levante–Getafe (Tv: Spíler2)
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Real Sociedad–Alavés 3–3 (L. Sucic 14., Sivera 27. – öngól, Óskarsson 60., ill. Caleta-Car 3. – öngól, I. Diabate 24., Boyé 90+7.)
Kiállítva: Sergio Gómez (90+3. – Real Sociedad)
Elche–Valencia 1–0 (Cepeda 73.)
Barcelona–Espanyol 4–1 (Ferran Torres 9., 25., Yamal 87., Rashford 89., ill. P. Lozano 56.)
Sevilla–Atlético Madrid 2–1 (A. Adams 10. – 11-esből, Gudelj 45+2., ill. Bonar 35.)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Real Madrid–Girona 1–1 (Valverde 51., ill. Lemar 62.)

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Barcelona31261484–30+54 79 
2. Real Madrid31224565–29+36 70 
3. Villarreal31194856–36+20 61 
4. Atlético Madrid31176851–32+19 57 
5. Betis311113745–38+7 46 
6. Celta Vigo311111944–40+4 44 
7. Real Sociedad311191149–48+1 42 
8. Getafe301251327–31–4 41 
9. Osasuna311091237–38–1 39 
10. Espanyol311081337–48–11 38 
11. Girona319111133–45–12 38 
11. Athletic Bilbao311151533–45–12 38 
13. Rayo Vallecano318111229–38–9 35 
14. Valencia31981434–46–12 35 
15. Mallorca31971539–48–9 34 
16. Sevilla31971539–51–12 34 
17. Alaves31891435–46–11 33 
18. Elche317111339–47–8 32 
19. Oviedo31691624–48–24 27 
20. Levante30681634–50–16 26 

 

 

