Soványka siker a Rayo ellen, hétpontosra hízott a Barca előnye

Akár három-négy gólos vezetéssel is mehetett volna az öltözőbe az FC Barcelona a Rayo Vallecano elleni hazai bajnokin, de a hétközi, Newcastle United elleni BL-gólparádé főszereplője, Raphinha ezúttal jóval indiszponáltabb volt, s három nagy helyzetet is elpuskázott. Az első ziccer egyébként a 2. percben a madridiak előtt adódott, ám Carlos Martín hiába állt egyedül szemben Joan Garcíával, a Barca kapusa nyerte a párharcot. Arról, hogy a nyomasztó fölényben játszó katalánok mégis előnyt szereztek az első félidőben, Ronald Araújo gondoskodott: az uruguayi bekk a 24. percben Joao Cancelo szögletéből fejelt Augusto Batalla kapujának jobb oldalába.

A második félidőben a játék képe alapvetően nem változott, az FC Barcelona türelmesen járatta a labdát a Rayo térfelén, a vendégek pedig hosszú labdákkal operáltak, illetve pontrúgásokból igyekeztek gólt szerezni. Nem is teljesen sikertelenül, mert Joan Garcíának előbb Álvaro García ziccerénél, majd Unai López fejesénél kellett nagy bravúrt bemutatnia. A fővárosi csapat a hajrában mindent beleadott, hogy ledolgozza hátrányát, fölénybe is került – Garcíának Jorge de Frutos lövésénél ismét minden tudására szüksége volt –, de maradt az egygólos katalán siker. 1–0

:

SPANYOL LA LIGA

29. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

FC Barcelona–Rayo Vallecano 1–0 (R. Araújo 24.)

16.15: Celta Vigo–Alavés (Tv: Spíler2)

18.30: Athletic Bilbao–Betis (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Atlético Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Szombaton játszották

Elche–Mallorca 2–1 (Rafa Mir 62., Tete Morente 71., ill. P. Torre 58.)

Espanyol–Getafe 1–2 (R. Fernández 68., ill. D. Duarte 45+3., Arambarri 45+7.)

Levante–Oviedo 4–2 (Espí 4., 25., Losada 52., I. Romero 90+3., ill. Saira 44., Vinas 45+3. – 11-esből)

Osasuna–Girona 1–0 (Budimir 80.)

Sevilla–Valencia 0–2 (Duro 38., Ramazani 45+5.)

Pénteken játszották

Villarreal–Real Sociedad 3–1 (Gerard Moreno 7., Mikautadze 15., N. Pépé 23., ill. L. Sucic 47.)