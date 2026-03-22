Soványka siker a Rayo ellen, hétpontosra hízott a Barca előnye
Akár három-négy gólos vezetéssel is mehetett volna az öltözőbe az FC Barcelona a Rayo Vallecano elleni hazai bajnokin, de a hétközi, Newcastle United elleni BL-gólparádé főszereplője, Raphinha ezúttal jóval indiszponáltabb volt, s három nagy helyzetet is elpuskázott. Az első ziccer egyébként a 2. percben a madridiak előtt adódott, ám Carlos Martín hiába állt egyedül szemben Joan Garcíával, a Barca kapusa nyerte a párharcot. Arról, hogy a nyomasztó fölényben játszó katalánok mégis előnyt szereztek az első félidőben, Ronald Araújo gondoskodott: az uruguayi bekk a 24. percben Joao Cancelo szögletéből fejelt Augusto Batalla kapujának jobb oldalába.
A második félidőben a játék képe alapvetően nem változott, az FC Barcelona türelmesen járatta a labdát a Rayo térfelén, a vendégek pedig hosszú labdákkal operáltak, illetve pontrúgásokból igyekeztek gólt szerezni. Nem is teljesen sikertelenül, mert Joan Garcíának előbb Álvaro García ziccerénél, majd Unai López fejesénél kellett nagy bravúrt bemutatnia. A fővárosi csapat a hajrában mindent beleadott, hogy ledolgozza hátrányát, fölénybe is került – Garcíának Jorge de Frutos lövésénél ismét minden tudására szüksége volt –, de maradt az egygólos katalán siker. 1–0
SPANYOL LA LIGA
29. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
FC Barcelona–Rayo Vallecano 1–0 (R. Araújo 24.)
16.15: Celta Vigo–Alavés (Tv: Spíler2)
18.30: Athletic Bilbao–Betis (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Atlético Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
Szombaton játszották
Elche–Mallorca 2–1 (Rafa Mir 62., Tete Morente 71., ill. P. Torre 58.)
Espanyol–Getafe 1–2 (R. Fernández 68., ill. D. Duarte 45+3., Arambarri 45+7.)
Levante–Oviedo 4–2 (Espí 4., 25., Losada 52., I. Romero 90+3., ill. Saira 44., Vinas 45+3. – 11-esből)
Osasuna–Girona 1–0 (Budimir 80.)
Sevilla–Valencia 0–2 (Duro 38., Ramazani 45+5.)
Pénteken játszották
Villarreal–Real Sociedad 3–1 (Gerard Moreno 7., Mikautadze 15., N. Pépé 23., ill. L. Sucic 47.)