Ötgólos, fordulatos meccsen nyert a Karcag

LABDARÚGÓ NB II

22. FORDULÓ

KARCAGI SC–BUDAFOKI MTE 3–2 (0–1)

Karcag, Liget úti Sportcentrum, 600 néző. Vezette: Móri Tamás (Halmai Kristóf, Holpár Gergely)

KARCAG: Gergely – Győri Á. (Kovalovszki, 61.), Mona, Szekszárdi T., László D. – Szűcs K. (Sághy, 61.), Hidi P. (Fekete O., a szünetben), Fábián B. (Pap Zs., a szünetben) – Sain – Kaye, Kohut (Fazekas L., 86.). Vezetőedző: Varga Attila

BMTE: Horváth A. – Selyem, Kálnoki-Kis D., Lapu – Stumpf (Rehó, 72.), Posztobányi (Bukta, 85.), Németh M. (Nándori, 66.) – Hajdú R. (Debreceni, 66.), Fekete M., Varga B. – Gyurkó. Vezetőedző: Nikházi Márk

Gólszerző: Kohut (81.), Fekete O. (83.), Kovalovszki (87.), ill. Stumpf (37.), Bukta (90+2.)

MESTERMÉRLEG

Varga Attila: – Nagyon nehéz mérkőzés volt, hiszen az első félidőben nem találtuk a ritmust. Az ellenfél az első beadásából gólt szerzett. A szünetben nyugalmat, és minőséget kértem a játékosaimtól. A cseréink jól sikerültek, így igazi harcosként játszott mindenki a második játékrészben, minek eredményeképpen sikerült megfordítanunk a meccset.

Nikházi Márk: – Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, meg is szereztük a vezetést. Az első félidőben rendben volt a játékunk, a mi akaratunk érvényesült. Aztán a második játékrészben jött egy nyolc-tíz perces rövidzárlat, ami alatt kaptunk három gólt. A srácok azonban az utolsó pillanatig megtettek mindent azért, hogy szerezzünk legalább egy pontot. Megyünk tovább, a következő meccsünket hazai pályán meg kell nyernünk.

ÖSSZEFOGLALÓ

A Karcag és a Budafok mérkőzése két rossz formában lévő csapat találkozója volt, a nagykunságiak három, a Promontor utcaiak pedig két vereséggel a hátuk mögött érkeztek. A találkozót a házigazda kezdte, az első percekben mindkét csapat nagy iramban futballozott. Az első komolyabb helyzet az 5. percben adódott, majd a 14. percben a Budafok járt közelebb a vezetés megszerzéséhez, amikor Stumpf Gábor csúsztatása a felső lécen csattant. A vendégek a folytatásban is veszélyesebbek voltak, Hajdú Roland többször is próbára tette a hazai kapust. A 37. percben végül megszerezték a vezetést, egy jobboldali beadás után Stumpf maradt üresen, és fejjel, a kapufa érintésével a hálóba juttatta a labdát. A félidő így 1–0-s budafoki vezetéssel zárult.

A szünetben a Karcag kettőt is cserélt, minek által a második félidőben sokkal támadóbb felfogásban játszott. Több nagy helyzete is volt, Szekszárdi Tamás és Daniel Kaye is kihagyott egy-egy nagy ziccert, majd Sain Balázs próbálkozását védte a vendégek kapusa. A hazai nyomás egyre nőtt, a 76. percben Kovalovszki Máté beadása a kapufán csattant.

A Karcag végül a hajrában fordított. A 81. percben Fekete Olivér bal oldali beadását Kohut Máté fejelte a kapuba, amivel egyenlített a hazai csapat. Két perccel később már a vendéglátó vezetett, Fekete Olivér ezúttal gólszerzőként iratkozott fel, 16 méterről lőtt hálóba. A 87. percben tovább nőtt az előny, amikor egy bal oldali beadást Kovalovszki Máté fejelt a kapuba. A Budafok azonban nem adta fel, így a 92. percben egy hazai hiba után még szépített, Bukta Csaba találta a hálóba, de az egyenlítésre már nem maradt idő, így a Karcag egy igencsak fordulatos mérkőzésen, a hajrában szerzett három góljával győzte le a Budafokot, és tartotta otthon a három pontot, 3–2.

