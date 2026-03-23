Arbeloa üzent az Atlético legyőzése után: Versenyben vagyunk!

A Real Madridot irányító Álvaro Arbeloa elsősorban csapata karakterét emelte ki a vasárnapi mérkőzést követő sajtótájékoztatón:

„Megmutattuk a mentális erőnket és azt a karaktert, amely méltó ehhez a mezhez és címerhez. Ez tetszett nekem a legjobban. Az utolsó percekben egy emberrel kevesebben kellett védekeznünk. Hálás vagyok a srácoknak, hogy végül megtartottuk az eredményt és megszereztük a három pontot. A Bernabéu támogatása hatalmas segítség volt” – fogalmazott a 43 éves szakember, aki nem értett egyet José Luis Munuera Montero játékvezetővel Federico Valverde kiállítása kapcsán.

Federico Valverde sem igazán értette, hogy miért kell elhagynia a pályát a 67. percben... (Fotó: Getty Images)

„Másképp láttam az esetet. A játékvezető szerint túlzott erő volt a belépőben, de én nem így gondolom. Nem volt szó szándékos sérülésokozásról. Rengeteg hasonló szerelési kísérlet történik egy meccsen. Azt nagyra értékelem, hogy kijött a bíró hozzám, megindokolta a döntését.”

Arbeloa a bajnoki versenyfutásról is határozott üzenetet küldött:

Nagyon hosszú az idény a La Ligában, minden mérkőzés nehéz. De versenyben vagyunk!

Diego Simeone a hajrában már nem tudott mit kitalálni... (Fotó: Getty Images)

Az Atlético Madrid vezetőedzője, Diego Simeone nem a játékvezetőben kereste a vereség okát:

„A bíró döntéseibe nem akarok belemenni, mert nem gondolom, hogy ezek döntötték el a mérkőzést. Megvoltak a lehetőségeink, de valami hiányzott a befejezéseknél. Jobban kellett volna kontrollálnunk a meccset, különösen az 1–0 után. Többet kellett volna kihoznunk a helyzeteinkből.”

A madridi derbi tehát ismét bizonyította, hogy apró részletek döntenek az élcsapatok csatáiban: a Real hatékonyabb volt a kulcspillanatokban, míg az Atlético saját hibáit emlegetheti...

SPANYOL LA LIGA

29. FORDULÓ

Real Madrid–Atlético Madrid 3–2 (0–1)

Madrid, Bernabéu Stadion, 77 964 néző. Vezette: Munuera Montero

Real Madrid: Lunyin – Carvajal (Alexander-Arnold, 64.), Rüdiger, Huijsen, F. García – Valverde, Pitarch (K. Mbappé, 64.), Tchouaméni, Arda Güler (Bellingham, 74.) – B. Díaz (Camavinga, 74.), Vinícius Júnior (Carreras, 87.). Vezetőedző: Álvaro Arbeloa

Atlético Madrid: Musso – M. Llorente, Hancko, Le Normand (J. M. Giménez, a szünetben), Ruggeri – Giu. Simeone (Banea, 71.), J. Cardoso (N. González, 57.), Lookman (Molina, 57.) – Griezmann (Sörloth, 57.), J. Álvarez. Vezetőedző: Diego Simeone

Gólszerző: Vinícius Júnior (52., 72. – az elsőt 11-esből), Valverde (56.), ill. Lookman (33.), Molina (67.)

Kiállítva: Valverde (67.)