Arbeloa üzent az Atlético legyőzése után: Versenyben vagyunk!

ROCK PÉTER
2026.03.23. 09:00
Az elmúlt két hét alapján bőven van oka mosolyogni Álvaro Arbeloának (Fotó: Getty Images)
Diego Simeone Real Madrid Spíler Tv Atlético Madrid Álvaro Arbeloa La Liga
A Real Madrid drámai, 3–2-es győzelmet aratott a rivális Atlético Madrid felett a városi derbin, amely után mindkét vezetőedző bőven talált értékelni valót. Talán senkit nem lep meg, hogy a hazaiak mestere, Álvaro Arbeloa elégedetten, míg a vendégek trénere, Diego Simeone inkább bosszúsan nyilatkozott...
Spanyol labdarúgás
10 órája

Káprázatos gólok, Vinícius duplázott, Valverdét kiállították – a Real megverte az Atletit

Az Atlético szerezte meg a vezetést, de a Real Madrid a második félidőben emberhátrányban is győzni tudott.

A Real Madridot irányító Álvaro Arbeloa elsősorban csapata karakterét emelte ki a vasárnapi mérkőzést követő sajtótájékoztatón:

„Megmutattuk a mentális erőnket és azt a karaktert, amely méltó ehhez a mezhez és címerhez. Ez tetszett nekem a legjobban. Az utolsó percekben egy emberrel kevesebben kellett védekeznünk. Hálás vagyok a srácoknak, hogy végül megtartottuk az eredményt és megszereztük a három pontot. A Bernabéu támogatása hatalmas segítség volt”fogalmazott a 43 éves szakember, aki nem értett egyet José Luis Munuera Montero játékvezetővel Federico Valverde kiállítása kapcsán.

Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports
Federico Valverde sem igazán értette, hogy miért kell elhagynia a pályát a 67. percben... (Fotó: Getty Images)

„Másképp láttam az esetet. A játékvezető szerint túlzott erő volt a belépőben, de én nem így gondolom. Nem volt szó szándékos sérülésokozásról. Rengeteg hasonló szerelési kísérlet történik egy meccsen. Azt nagyra értékelem, hogy kijött a bíró hozzám, megindokolta a döntését.”

Arbeloa a bajnoki versenyfutásról is határozott üzenetet küldött:

Nagyon hosszú az idény a La Ligában, minden mérkőzés nehéz. De versenyben vagyunk!

Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports
Diego Simeone a hajrában már nem tudott mit kitalálni... (Fotó: Getty Images)

Az Atlético Madrid vezetőedzője, Diego Simeone nem a játékvezetőben kereste a vereség okát:

„A bíró döntéseibe nem akarok belemenni, mert nem gondolom, hogy ezek döntötték el a mérkőzést. Megvoltak a lehetőségeink, de valami hiányzott a befejezéseknél. Jobban kellett volna kontrollálnunk a meccset, különösen az 1–0 után. Többet kellett volna kihoznunk a helyzeteinkből.”

A madridi derbi tehát ismét bizonyította, hogy apró részletek döntenek az élcsapatok csatáiban: a Real hatékonyabb volt a kulcspillanatokban, míg az Atlético saját hibáit emlegetheti...

SPANYOL LA LIGA
29. FORDULÓ
Real Madrid–Atlético Madrid 3–2 (0–1)
Madrid, Bernabéu Stadion, 77 964 néző. Vezette: Munuera Montero
Real Madrid: Lunyin – Carvajal (Alexander-Arnold, 64.), Rüdiger, Huijsen, F. García – Valverde, Pitarch (K. Mbappé, 64.), Tchouaméni, Arda Güler (Bellingham, 74.) – B. Díaz (Camavinga, 74.), Vinícius Júnior (Carreras, 87.). Vezetőedző: Álvaro Arbeloa
Atlético Madrid: Musso – M. Llorente,  Hancko, Le Normand (J. M. Giménez, a szünetben), Ruggeri – Giu. Simeone (Banea, 71.), J. Cardoso (N. González, 57.), Lookman (Molina, 57.) – Griezmann (Sörloth, 57.), J. Álvarez. Vezetőedző: Diego Simeone
Gólszerző: Vinícius Júnior (52., 72. – az elsőt 11-esből), Valverde (56.), ill. Lookman (33.), Molina (67.)
Kiállítva: Valverde (67.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Barcelona

29

24

1

4

78–28

+50 

73 

2. Real Madrid

29

22

3

4

66–27

+39 

69 

3. Villarreal

29

18

4

7

54–34

+20 

58 

4. Atlético Madrid

29

17

5

7

48–28

+20 

56 

5. Betis

29

11

11

7

44–37

+7 

44 

6. Celta Vigo

29

10

11

8

41–35

+6 

41 

7. Real Sociedad

29

10

8

11

44–45

–1 

38 

8. Getafe

29

11

5

13

25–31

–6 

38 

9. Athletic Bilbao

29

11

5

13

32–41

–9 

38 

10. Osasuna

29

10

7

12

35–38

–3 

37 

11. Espanyol

29

10

7

12

36–44

–8 

37 

12. Valencia

29

9

8

12

32–42

–10 

35 

13. Girona

29

8

10

11

31–44

–13 

34 

14. Rayo Vallecano

29

7

11

11

28–35

–7 

32 

15. Elche

29

7

10

12

38–45

–7 

31 

16. Alaves

29

8

7

14

30–41

–11 

31 

17. Sevilla

29

8

7

14

37–49

–12 

31 

18. Mallorca

29

7

7

15

34–47

–13 

28 

19. Levante

29

6

8

15

34–48

–14 

26 

20. Oviedo

29

4

9

16

20–48

–28 

21 

 

 

Diego Simeone Real Madrid Spíler Tv Atlético Madrid Álvaro Arbeloa La Liga
