Arbeloa üzent az Atlético legyőzése után: Versenyben vagyunk!
Káprázatos gólok, Vinícius duplázott, Valverdét kiállították – a Real megverte az Atletit
A Real Madridot irányító Álvaro Arbeloa elsősorban csapata karakterét emelte ki a vasárnapi mérkőzést követő sajtótájékoztatón:
„Megmutattuk a mentális erőnket és azt a karaktert, amely méltó ehhez a mezhez és címerhez. Ez tetszett nekem a legjobban. Az utolsó percekben egy emberrel kevesebben kellett védekeznünk. Hálás vagyok a srácoknak, hogy végül megtartottuk az eredményt és megszereztük a három pontot. A Bernabéu támogatása hatalmas segítség volt” – fogalmazott a 43 éves szakember, aki nem értett egyet José Luis Munuera Montero játékvezetővel Federico Valverde kiállítása kapcsán.
„Másképp láttam az esetet. A játékvezető szerint túlzott erő volt a belépőben, de én nem így gondolom. Nem volt szó szándékos sérülésokozásról. Rengeteg hasonló szerelési kísérlet történik egy meccsen. Azt nagyra értékelem, hogy kijött a bíró hozzám, megindokolta a döntését.”
Arbeloa a bajnoki versenyfutásról is határozott üzenetet küldött:
Nagyon hosszú az idény a La Ligában, minden mérkőzés nehéz. De versenyben vagyunk!
Az Atlético Madrid vezetőedzője, Diego Simeone nem a játékvezetőben kereste a vereség okát:
„A bíró döntéseibe nem akarok belemenni, mert nem gondolom, hogy ezek döntötték el a mérkőzést. Megvoltak a lehetőségeink, de valami hiányzott a befejezéseknél. Jobban kellett volna kontrollálnunk a meccset, különösen az 1–0 után. Többet kellett volna kihoznunk a helyzeteinkből.”
A madridi derbi tehát ismét bizonyította, hogy apró részletek döntenek az élcsapatok csatáiban: a Real hatékonyabb volt a kulcspillanatokban, míg az Atlético saját hibáit emlegetheti...
SPANYOL LA LIGA
29. FORDULÓ
Real Madrid–Atlético Madrid 3–2 (0–1)
Madrid, Bernabéu Stadion, 77 964 néző. Vezette: Munuera Montero
Real Madrid: Lunyin – Carvajal (Alexander-Arnold, 64.), Rüdiger, Huijsen, F. García – Valverde, Pitarch (K. Mbappé, 64.), Tchouaméni, Arda Güler (Bellingham, 74.) – B. Díaz (Camavinga, 74.), Vinícius Júnior (Carreras, 87.). Vezetőedző: Álvaro Arbeloa
Atlético Madrid: Musso – M. Llorente, Hancko, Le Normand (J. M. Giménez, a szünetben), Ruggeri – Giu. Simeone (Banea, 71.), J. Cardoso (N. González, 57.), Lookman (Molina, 57.) – Griezmann (Sörloth, 57.), J. Álvarez. Vezetőedző: Diego Simeone
Gólszerző: Vinícius Júnior (52., 72. – az elsőt 11-esből), Valverde (56.), ill. Lookman (33.), Molina (67.)
Kiállítva: Valverde (67.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Barcelona
29
24
1
4
78–28
+50
73
|2. Real Madrid
29
22
3
4
66–27
+39
69
|3. Villarreal
29
18
4
7
54–34
+20
58
|4. Atlético Madrid
29
17
5
7
48–28
+20
56
|5. Betis
29
11
11
7
44–37
+7
44
|6. Celta Vigo
29
10
11
8
41–35
+6
41
|7. Real Sociedad
29
10
8
11
44–45
–1
38
|8. Getafe
29
11
5
13
25–31
–6
38
|9. Athletic Bilbao
29
11
5
13
32–41
–9
38
|10. Osasuna
29
10
7
12
35–38
–3
37
|11. Espanyol
29
10
7
12
36–44
–8
37
|12. Valencia
29
9
8
12
32–42
–10
35
|13. Girona
29
8
10
11
31–44
–13
34
|14. Rayo Vallecano
29
7
11
11
28–35
–7
32
|15. Elche
29
7
10
12
38–45
–7
31
|16. Alaves
29
8
7
14
30–41
–11
31
|17. Sevilla
29
8
7
14
37–49
–12
31
|18. Mallorca
29
7
7
15
34–47
–13
28
|19. Levante
29
6
8
15
34–48
–14
26
|20. Oviedo
29
4
9
16
20–48
–28
21