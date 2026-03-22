Káprázatos gólok, Vinícius duplázott, Valverdét kiállították – a Real megverte az Atletit

SPANYOL LA LIGA
29. FORDULÓ
Real Madrid–Atlético Madrid 3–2 (0–1)
Madrid, Bernabéu Stadion, 77 964 néző. Vezette: J. Munuera
Real Madrid: Lunyin – Carvajal (Alexander-Arnold, 64.), Rüdiger, Huijsen, F. García – Valverde, Pitarch (K. Mbappé, 64.), Tchouaméni, Arda Güler (Bellingham, 74.) – B. Díaz (Camavinga, 74.), Vinícius Júnior (Carreras, 87.). Vezetőedző: Álvaro Arbeloa
Atlético Madrid: Musso – M. Llorente, Hancko, Le Normand (J. M. Giménez, a szünetben), Ruggeri – Giu. Simeone (Banea, 71.), J. Cardoso (N. González, 57.), Lookman (Molina, 57.) – Griezmann (Sörloth, 57.), J. Álvarez. Vezetőedző: Diego Simeone
Gólszerző: Vinícius Júnior (52., 72. – az elsőt 11-esből), Valverde (56.), ill. Lookman (33.), Molina (67.)
Kiállítva: Valverde (67.)
ÖSSZEFOGLALÓ
Jelentős mérföldkőhöz érkezett vasárnap este Diego Simeone. Az argentin szakvezető edzőként az ötvenedik madridi derbijén irányíthatta az Atléticót, amellyel a hétvégi csata előtt 13 győzelem mellett 15 döntetlen és 21 vereség volt a mérlege. Érdekesség, hogy egyetlen csapat ellen sem meccselt ennél többször, a második a sorban a Barcelona (43 találkozó), a harmadik pedig a Bilbao (34).
S amíg ő sok ilyen csatát megélt már, a télen az Atalantától igazolt Ademola Lookman az első madridi derbijén lépett pályára. És naná, hogy villant is! Az első félidőben tőle indult az akció, amelynek végén Matteo Ruggeri tette középre a labdát Giuliano Simeonénak, aki sarokkal finoman továbbtette, a nigériai szélső pedig nem hibázott, megszerezve a vezetést.
A második félidő elején villámgyorsan fordított a Real Madrid. Előbb Vinícius Júnior értékesítette a Brahim Díaz által kiharcolt tizenegyest, majd a nagyszerű formában futballozó Federico Valverde használta ki José María Giménez hibáját. Az Atlético azonban nem adta fel, és Nahuel Molina bombagóljával egyenlített.
Egy pillanatig sem unatkozhattak a szurkolók a második félidőben. Vinícius Júnior a Manchester City elleni nyolcaddöntő visszavágója után ezúttal is duplázott, tizenegyes után akcióból is betalált. Negyedórával a vége előtt Federico Valvedre kapott piros lapot, miután hátulról felrúgta Álex Baenát. Elsőre talán túlzónak tűnt az ítélet, de végül is érvényben maradt. Emberelőnybe kerülve nyomott az Atlético, Julián Álvarez kapufát lőtt, az eredmény azonban nem változott, 3–2-re nyert a Real Madrid, amely 2022 szeptembere óta először verte meg az Atléticót a La Ligában.
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Barcelona
29
24
1
4
78–28
+50
73
|2. Real Madrid
29
22
3
4
66–27
+39
69
|3. Villarreal
29
18
4
7
54–34
+20
58
|4. Atlético Madrid
29
17
5
7
48–28
+20
56
|5. Betis
29
11
11
7
44–37
+7
44
|6. Celta Vigo
29
10
11
8
41–35
+6
41
|7. Real Sociedad
29
10
8
11
44–45
–1
38
|8. Getafe
29
11
5
13
25–31
–6
38
|9. Athletic Bilbao
29
11
5
13
32–41
–9
38
|10. Osasuna
29
10
7
12
35–38
–3
37
|11. Espanyol
29
10
7
12
36–44
–8
37
|12. Valencia
29
9
8
12
32–42
–10
35
|13. Girona
29
8
10
11
31–44
–13
34
|14. Rayo Vallecano
29
7
11
11
28–35
–7
32
|15. Elche
29
7
10
12
38–45
–7
31
|16. Alaves
29
8
7
14
30–41
–11
31
|17. Sevilla
29
8
7
14
37–49
–12
31
|18. Mallorca
29
7
7
15
34–47
–13
28
|19. Levante
29
6
8
15
34–48
–14
26
|20. Oviedo
29
4
9
16
20–48
–28
21
