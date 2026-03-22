Káprázatos gólok, Vinícius duplázott, Valverdét kiállították – a Real megverte az Atletit

2026.03.22. 22:59
null
AFPVinícius két gólt lőtt az Atlético ellen, így 11 találatnál jár a bajnokságban (Fotó: AFP)
A Real Madrid fordulatokban és gyönyörű gólokban gazdag mérkőzésen, 0–1-ről 3–2-re nyert az Atléico Madrid elleni városi derbin, amely tizenegyest és kiállítást is hozott.

SPANYOL LA LIGA
29. FORDULÓ
Real Madrid–Atlético Madrid 3–2 (0–1)
Madrid, Bernabéu Stadion, 77 964 néző. Vezette: J. Munuera
Real Madrid: Lunyin – Carvajal (Alexander-Arnold, 64.), Rüdiger, Huijsen, F. García – Valverde, Pitarch (K. Mbappé, 64.), Tchouaméni, Arda Güler (Bellingham, 74.) – B. Díaz (Camavinga, 74.), Vinícius Júnior (Carreras, 87.). Vezetőedző: Álvaro Arbeloa
Atlético Madrid: Musso – M. Llorente,  Hancko, Le Normand (J. M. Giménez, a szünetben), Ruggeri – Giu. Simeone (Banea, 71.), J. Cardoso (N. González, 57.), Lookman (Molina, 57.) – Griezmann (Sörloth, 57.), J. Álvarez. Vezetőedző: Diego Simeone
Gólszerző: Vinícius Júnior (52., 72. – az elsőt 11-esből), Valverde (56.), ill. Lookman (33.), Molina (67.)
Kiállítva: Valverde (67.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Jelentős mérföldkőhöz érkezett vasárnap este Diego Simeone. Az argentin szakvezető edzőként az ötvenedik madridi derbijén irányíthatta az Atléticót, amellyel a hétvégi csata előtt 13 győzelem mellett 15 döntetlen és 21 vereség volt a mérlege. Érdekesség, hogy egyetlen csapat ellen sem meccselt ennél többször, a második a sorban a Barcelona (43 találkozó), a harmadik pedig a Bilbao (34).

S amíg ő sok ilyen csatát megélt már, a télen az Atalantától igazolt Ademola Lookman az első madridi derbijén lépett pályára. És naná, hogy villant is! Az első félidőben tőle indult az akció, amelynek végén Matteo Ruggeri tette középre a labdát Giuliano Simeonénak, aki sarokkal finoman továbbtette, a nigériai szélső pedig nem hibázott, megszerezve a vezetést.

A második félidő elején villámgyorsan fordított a Real Madrid. Előbb Vinícius Júnior értékesítette a Brahim Díaz által kiharcolt tizenegyest, majd a nagyszerű formában futballozó Federico Valverde használta ki José María Giménez hibáját. Az Atlético azonban nem adta fel, és Nahuel Molina bombagóljával egyenlített.

Egy pillanatig sem unatkozhattak a szurkolók a második félidőben. Vinícius Júnior a Manchester City elleni nyolcaddöntő visszavágója után ezúttal is duplázott, tizenegyes után akcióból is betalált. Negyedórával a vége előtt Federico Valvedre kapott piros lapot, miután hátulról felrúgta Álex Baenát. Elsőre talán túlzónak tűnt az ítélet, de végül is érvényben maradt. Emberelőnybe kerülve nyomott az Atlético, Julián Álvarez kapufát lőtt, az eredmény azonban nem változott, 3–2-re nyert a Real Madrid, amely 2022 szeptembere óta először verte meg az Atléticót a La Ligában.

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Barcelona

29

24

1

4

78–28

+50 

73 

2. Real Madrid

29

22

3

4

66–27

+39 

69 

3. Villarreal

29

18

4

7

54–34

+20 

58 

4. Atlético Madrid

29

17

5

7

48–28

+20 

56 

5. Betis

29

11

11

7

44–37

+7 

44 

6. Celta Vigo

29

10

11

8

41–35

+6 

41 

7. Real Sociedad

29

10

8

11

44–45

–1 

38 

8. Getafe

29

11

5

13

25–31

–6 

38 

9. Athletic Bilbao

29

11

5

13

32–41

–9 

38 

10. Osasuna

29

10

7

12

35–38

–3 

37 

11. Espanyol

29

10

7

12

36–44

–8 

37 

12. Valencia

29

9

8

12

32–42

–10 

35 

13. Girona

29

8

10

11

31–44

–13 

34 

14. Rayo Vallecano

29

7

11

11

28–35

–7 

32 

15. Elche

29

7

10

12

38–45

–7 

31 

16. Alaves

29

8

7

14

30–41

–11 

31 

17. Sevilla

29

8

7

14

37–49

–12 

31 

18. Mallorca

29

7

7

15

34–47

–13 

28 

19. Levante

29

6

8

15

34–48

–14 

26 

20. Oviedo

29

4

9

16

20–48

–28 

21 

 

 

PERCRŐL PERCRE

Legfrissebb hírek

Soványka siker a Rayo ellen, hétpontosra hízott a Barca előnye

Spanyol labdarúgás
3 órája

A Soroksár megszakította városi riválisa kapott gól nélküli sorozatát, de megállítani nem tudta a Vasast

Labdarúgó NB II
5 órája

Nem bírt hazai pályán a Radnicskivel a Topolya

Minden más foci
7 órája

Egy sorozat véget ért: Ajkán vesztette el tavaszi idegenbeli veretlenségét a Békéscsaba

Labdarúgó NB II
7 órája

Pontot rabolt a Kozármisleny Fehérvárról

Labdarúgó NB II
7 órája

Meg sem állt hat gólig a Csákvár, kiütötte a Kecskemétet

Labdarúgó NB II
7 órája

Megint nem jött össze a győzelem a Budafoknak, a hajrában egyenlített a Tiszakécske

Labdarúgó NB II
8 órája

Szalai József gólja döntött a Mezőkövesd javára a Szőnyi úton

Labdarúgó NB II
8 órája
Ezek is érdekelhetik