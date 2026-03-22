Káprázatos gólok, Vinícius duplázott, Valverdét kiállították – a Real megverte az Atletit

SPANYOL LA LIGA

29. FORDULÓ

Real Madrid–Atlético Madrid 3–2 (0–1)

Madrid, Bernabéu Stadion, 77 964 néző. Vezette: J. Munuera

Real Madrid: Lunyin – Carvajal (Alexander-Arnold, 64.), Rüdiger, Huijsen, F. García – Valverde, Pitarch (K. Mbappé, 64.), Tchouaméni, Arda Güler (Bellingham, 74.) – B. Díaz (Camavinga, 74.), Vinícius Júnior (Carreras, 87.). Vezetőedző: Álvaro Arbeloa

Atlético Madrid: Musso – M. Llorente, Hancko, Le Normand (J. M. Giménez, a szünetben), Ruggeri – Giu. Simeone (Banea, 71.), J. Cardoso (N. González, 57.), Lookman (Molina, 57.) – Griezmann (Sörloth, 57.), J. Álvarez. Vezetőedző: Diego Simeone

Gólszerző: Vinícius Júnior (52., 72. – az elsőt 11-esből), Valverde (56.), ill. Lookman (33.), Molina (67.)

Kiállítva: Valverde (67.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Jelentős mérföldkőhöz érkezett vasárnap este Diego Simeone. Az argentin szakvezető edzőként az ötvenedik madridi derbijén irányíthatta az Atléticót, amellyel a hétvégi csata előtt 13 győzelem mellett 15 döntetlen és 21 vereség volt a mérlege. Érdekesség, hogy egyetlen csapat ellen sem meccselt ennél többször, a második a sorban a Barcelona (43 találkozó), a harmadik pedig a Bilbao (34).

S amíg ő sok ilyen csatát megélt már, a télen az Atalantától igazolt Ademola Lookman az első madridi derbijén lépett pályára. És naná, hogy villant is! Az első félidőben tőle indult az akció, amelynek végén Matteo Ruggeri tette középre a labdát Giuliano Simeonénak, aki sarokkal finoman továbbtette, a nigériai szélső pedig nem hibázott, megszerezve a vezetést.

A második félidő elején villámgyorsan fordított a Real Madrid. Előbb Vinícius Júnior értékesítette a Brahim Díaz által kiharcolt tizenegyest, majd a nagyszerű formában futballozó Federico Valverde használta ki José María Giménez hibáját. Az Atlético azonban nem adta fel, és Nahuel Molina bombagóljával egyenlített.

Egy pillanatig sem unatkozhattak a szurkolók a második félidőben. Vinícius Júnior a Manchester City elleni nyolcaddöntő visszavágója után ezúttal is duplázott, tizenegyes után akcióból is betalált. Negyedórával a vége előtt Federico Valvedre kapott piros lapot, miután hátulról felrúgta Álex Baenát. Elsőre talán túlzónak tűnt az ítélet, de végül is érvényben maradt. Emberelőnybe kerülve nyomott az Atlético, Julián Álvarez kapufát lőtt, az eredmény azonban nem változott, 3–2-re nyert a Real Madrid, amely 2022 szeptembere óta először verte meg az Atléticót a La Ligában.