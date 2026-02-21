Végig vezetve győzött, és továbbjutott a Mosonmagyaróvár

AZ IDÉNY LEGFONTOSABB MECCSE várt a mosonmagyaróvári női kézisekre szombat délután. Az Európa-liga csoportkörének utolsó mérkőzésére abban a tudatban készülhettek az óváriak, hogy amennyiben legyőzik a nagybányaiakat, biztosan negyeddöntősök.

A tétnek megfelelően kezdésre megtelt az óvári aréna, a helyi ultrák már a bemelegítés alatt hangpárbajt vívtak a maroknyi román táborral, ütemesen szóltak a dobok, lengtek a zászlók. A máramarosiakat egy éve erősítő magyar válogatott Papp Nikolettát nagy ováció fogadta, a jobbátlövő ráadásul jó emlékeket őriz a két együttes januári találkozójáról, akkor hat gólt szerzett, csapata 34–28-ra nyert Nagybányán az MKC ellen.

„Harcoljatok, harcoljatok” – jött az utasítás a lelátóról, Adrijana Tatar pedig már az első hazai támadást gólra váltotta, míg Bárbara Arenhart előbb könnyen megfogta Papp lövését, majd nagyszerű helyzetfelismeréssel az üresen tátongó kapuba vágta a labdát. A tizedik percben már 6–2-re vezetett az Óvár, ezt már a vendégek mestere sem hagyta szó nélkül, gyorsan időt kért. Szavai hatottak, a Nagybánya három-nullás sorozattal zárkózott, ám a hazaiak megrázták magukat és a 18. percre fordulva már ismét négygólos mosonmagyaróvári előnyt mutatott az eredményjelző. Arenhart védései után a plusz ötért is támadhatott az MKC, végül a harmadik kísérletre Tóth Eszter révén meg is született a tizenkettedik hazai találat. Megnyomta a félidő végét a Nagybánya, kettőre csökkent a lemaradása, de Stranigg Zsófia a legjobbkor szakította meg a hatperces óvári gólcsendet.

13–10-ről következett a második játékrész, az Óvár nem hagyta közelebb zárkózni ellenfelét. Laetitia Quist a 36. percben hatalmas gólt ragasztott a jobb felső sarokba, négyre növelve a különbséget. Sőt, a félidő feléhez közelítve öt is lett belőle, Arenhart védése után Tóth Gabriella használta ki a rendezetlen nagybányai védelmet. 20–15-nél végképp tetőfokára hágott a hangulat, egyre közelebb érezhette magát a továbbjutáshoz a Mosonmagyaróvár.

A vendégek mestere, Joao Ferreira már tizenöt perccel a vége előtt kikérte harmadik idejét. Azonban csapata ezen a délutánon képtelen volt megtörni az óváriak lendületét, némi aggodalmat csupán az jelentett, hogy Tóth Gabriella lent maradt egy hazai támadás végén. Arenhart önkívületben ünnepelte meg kilencedik védését, a hajrának Tóth Eszter duplájának köszönhetően megnyugtató, hétgólos előnnyel vágott neki az MKC.

Vastapstól és trombitaszótól zengett az aréna, ám egyre kapaszkodott a Nagybánya, másfél perccel a vége előtt már csak két gól volt a különbség. Dragan Adzsics időt kért, Kazai Anita góllal fejezte be a támadást, biztossá téve ezzel az óvári győzelmet. A 28–26-os sikernek köszönhetően kisalföldi álmok így tovább íródnak az El-ben, és mivel a csoport másik meccsén a Thüringer HC megverte a Larvikot, eldőlt, hogy az MKC másodikként jut tovább.

És a negyeddöntőben a B-csoportot megnyerő Esztergommal találkozik, így az már most biztossá vált, hogy egy magyar csapat lesz a sorozat grazi négyes döntőjében.

NŐI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR

6. FORDULÓ

A-CSOPORT

Motherson Mosonmagyaróvári KC–CS Minaur Baia Mare (román) 28–26 (13–10)

