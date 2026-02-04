Superliga: Metaloglobus–Csíkszereda

SUPERLIGA, 25. FORDULÓ

Metaloglobus–Csíkszereda 0–1 – ÉLŐ

Clinceni, Clinceni Arena. Vezeti: George Roman

Metaloglobus: Gavrilas – Dumitru, Camara, Bădescu, Neacsu (Lis, a szünetben) – D. Irimia, Sabater (Abbey, a szünetben), Gheorghe, A. Irimia (Ghimfus, a szünetben) – Toutou (Huiban, 61.), Viszics.

Vezetőedző: Mihai Teja

Kispadon: Nedelcovici, Pasagic, Sava, Ely Fernandes, Abbey, Sarbu, Huiban, Carvalho, Lis, Cestor, Ghimfus

Csíkszereda: Pap –Kabashi, Csürös, Palmes – Pászka, Végh, Veres, Trif – Bödő, Nagy Z. (Eppel, 62.), Jebari (Anderson Ceará, a szünetben).

Vezetőedző: Ilyés Róbert

Kispadon: Simon, Deáky, Bettini, Bloj, Noveli, Gustavo Cabral, Dusinszki, Eppel, Anderson Ceará, Szalay, Bota, Hegedűs

Gólszerző: Bödő (6.)