Nemzeti Sportrádió

Superliga: Metaloglobus–Csíkszereda

Vágólapra másolva!
2026.02.04. 14:55
null
(Fotó: Facebook, FK Csíkszereda)
Címkék
Metaloglobus Bucuresti Csíkszereda Superliga
A Csíkszereda a román labdarúgó-bajnokság (Superliga) utolsó helyén álló Metaloglobus otthonában lép pályára a 25. fordulóban. A mérkőzés alakulása élő, szöveges tudósításunkban követhető.

SUPERLIGA, 25. FORDULÓ
Metaloglobus–Csíkszereda 0–1 – ÉLŐ
Clinceni, Clinceni Arena. Vezeti: George Roman 
Metaloglobus: Gavrilas – Dumitru, Camara, Bădescu, Neacsu (Lis, a szünetben) – D. Irimia, Sabater (Abbey, a szünetben), Gheorghe, A. Irimia (Ghimfus, a szünetben) – Toutou (Huiban, 61.), Viszics.
Vezetőedző: Mihai Teja 
Kispadon: Nedelcovici, Pasagic, Sava, Ely Fernandes, Abbey, Sarbu, Huiban, Carvalho, Lis, Cestor, Ghimfus 
Csíkszereda: Pap –Kabashi, Csürös, Palmes – Pászka, Végh, Veres, Trif – Bödő, Nagy Z. (Eppel, 62.), Jebari (Anderson Ceará, a szünetben). 
Vezetőedző: Ilyés Róbert 
Kispadon: Simon, Deáky, Bettini, Bloj, Noveli, Gustavo Cabral, Dusinszki, Eppel, Anderson Ceará, Szalay, Bota, Hegedűs
Gólszerző: Bödő (6.)

 

Metaloglobus Bucuresti Csíkszereda Superliga
Legfrissebb hírek

Távozik a Csíkszereda középső védője – hivatalos

Minden más foci
2026.02.02. 12:56

Szakadó hóban kapott ki a Csíkszereda Bukarestben

Minden más foci
2026.02.01. 21:03

NS-infó: Kleinheisler László hétfőn érkezik Csíkszeredába

Légiósok
2026.01.31. 12:48

Tajti Mátyás távozott Újpestről – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.01.30. 23:21

Az FTC és a Honvéd kifizeti a Csíkszereda bírságát

Labdarúgó NB I
2026.01.29. 18:53

Sima vereséget szenvedett a Csíkszereda

Minden más foci
2026.01.26. 18:23

A Csíkszeredából távozó támadó középpályás Kecskemétre szerződött

Labdarúgó NB II
2026.01.21. 18:16

Több csatárt is vinnének a Puskás Akadémiától, egyikükről egyezség született – NS-infó

Labdarúgó NB I
2026.01.21. 13:38
Ezek is érdekelhetik