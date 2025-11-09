La Liga: Celta Vigo–Barcelona

SPANYOL LA LIGA

12. FORDULÓ

CELTA VIGO–FC BARCELONA 2–3 (2–3) – élőben az NSO-n!

Vigo, Balaídos Stadion, 21 887 néző (TV: Spíler2 TV). Vezeti: Alberola

CELTA: I. Radu – M. Fernández, Starfelt, M. Alonso – Mingueza (J. Rodríguez, a szünetben), Sotelo, Moriba, Carreira – Jutglá (B. Zaragoza, 58.), B. Iglesias (Aspas, 70.), P. Durán. Vezetőedző: Claudio Giraldez

BARCELONA: Szczesny – E. García, R. Araújo, Cubarsí, A. Balde – F. de Jong, Dani Olmo, Fermín López – Lamine Yamal, Lewandowski, Rashford. Vezetőedző: Hansi Flick

Gólszerző: Carreira (11.), B. Iglesias (43.), ill. Lewandowski (10. – 11-esből, 37.), Lamine Yamal (45+4.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE