Nemzeti Sportrádió

La Liga: Celta Vigo–Barcelona

RÓTH ZOLTÁNRÓTH ZOLTÁN
Vágólapra másolva!
2025.11.09. 20:50
Fotó: Getty Images
Címkék
FC Barcelona Barcelona spanyol foci spanyol bajnokság Celta Vigo spanyol labdarúgás La Liga
A spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 12. fordulójában a Barcelona a Celta Vigo otthonában lép pályára. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

SPANYOL LA LIGA
12. FORDULÓ
CELTA VIGO–FC BARCELONA 2–3 (2–3) – élőben az NSO-n!
Vigo, Balaídos Stadion, 21 887 néző (TV: Spíler2 TV). Vezeti: Alberola
CELTA: I. Radu – M. Fernández, Starfelt, M. Alonso – Mingueza (J. Rodríguez, a szünetben), Sotelo, Moriba, Carreira – Jutglá (B. Zaragoza, 58.), B. Iglesias (Aspas, 70.), P. Durán. Vezetőedző: Claudio Giraldez
BARCELONA: Szczesny – E. García, R. Araújo, Cubarsí, A. Balde – F. de Jong, Dani Olmo, Fermín López – Lamine Yamal, Lewandowski, Rashford. Vezetőedző: Hansi Flick
Gólszerző: Carreira (11.), B. Iglesias (43.), ill. Lewandowski (10. – 11-esből, 37.), Lamine Yamal (45+4.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

 

FC Barcelona Barcelona spanyol foci spanyol bajnokság Celta Vigo spanyol labdarúgás La Liga
Legfrissebb hírek

A Rayo vendégeként botlott a Real Madrid, de marad az élen

Spanyol labdarúgás
2 órája

Az Atlético Madrid tartja jó formáját; kétgólos Villarreal-siker

Spanyol labdarúgás
23 órája

Három vereség után nyert újra a Sevilla

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 18:17

Férfi kosár Euroliga: a Real Madrid megint megnyerte az el Clásicót

Kosárlabda
2025.11.07. 23:26

Hiába törte meg a jeget a korábbi Real Madrid-center Elchében, Oyarzabal büntetője pontot ért a Real Sociedadnak

Spanyol labdarúgás
2025.11.07. 23:03

„105 ezer néző, mi lehetne ennél szebb?” – Messi búcsúmeccset kaphat a Camp Nouban

Spanyol labdarúgás
2025.11.07. 14:54

Több mint húszezer szurkoló nézte meg a Barcelona edzését az új Camp Nouban – fotók, videó

Spanyol labdarúgás
2025.11.07. 13:28

A Bruges ellen eltört az orra a Barcelona védőjének, kihagyhatja a hétvégi bajnokit

Bajnokok Ligája
2025.11.06. 16:21
Ezek is érdekelhetik