La Liga: Celta Vigo–Barcelona
A spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 12. fordulójában a Barcelona a Celta Vigo otthonában lép pályára. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
SPANYOL LA LIGA
12. FORDULÓ
CELTA VIGO–FC BARCELONA 2–3 (2–3) – élőben az NSO-n!
Vigo, Balaídos Stadion, 21 887 néző (TV: Spíler2 TV). Vezeti: Alberola
CELTA: I. Radu – M. Fernández, Starfelt, M. Alonso – Mingueza (J. Rodríguez, a szünetben), Sotelo, Moriba, Carreira – Jutglá (B. Zaragoza, 58.), B. Iglesias (Aspas, 70.), P. Durán. Vezetőedző: Claudio Giraldez
BARCELONA: Szczesny – E. García, R. Araújo, Cubarsí, A. Balde – F. de Jong, Dani Olmo, Fermín López – Lamine Yamal, Lewandowski, Rashford. Vezetőedző: Hansi Flick
Gólszerző: Carreira (11.), B. Iglesias (43.), ill. Lewandowski (10. – 11-esből, 37.), Lamine Yamal (45+4.)
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
