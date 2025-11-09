Nemzeti Sportrádió

Két magyar ezüst a cselgáncs World Tour olaszországi állomásán

2025.11.09. 20:39
Gábor Áron (balra) ezüstérmet szerzett (Fotó: judoinfo.hu)
Gábor Áron cselgáncs cselgáncs World Tour Kollár Sebestyén dzsúdó
Kollár Sebestyén és Gábor Áron révén két ezüstérmet szereztek a magyar cselgáncsozók a World Tour-sorozatba tartozó, olaszországi Coneglianóban rendezett European Open-viadalon.

A judoinfo.hu szaklap vasárnapi tájékoztatása szerint 66 kilogrammban Kollár Sebestyén – a BHSE ifjúsági világbajnoki másodikja – izraeli, német és francia ellenfelét ipponnal, portugál riválisát pedig intésekkel győzte le, majd a fináléban hosszabbítás után intésekkel kikapott a hazai közönség előtt szereplő Giuseppe De Tulliótól.

Ugyancsak karrierjének eddigi legnagyobb sikerét érte el Gábor Áron: az MTK Budapest 73 kilós versenyzője moldovai, lengyel, olasz és grúz dzsúdóst legyőzve jutott be a döntőbe. Ő is olasz ellenfelet kapott a fináléban, és ugyancsak hosszabbításban maradt alul.

A Velence közelében fekvő Coneglianóban 37 ország 310 sportolója lépett tatamira.

 

