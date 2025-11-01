Gólok és cipők – Szöllősi György jegyzete

Kylian Mbappé az első olyan támadó a Real Madrid három aranycipőse közül (Hugo Sánchez és Cristiano Ronaldo után), aki első idényében rögtön aranycipős lett. Hogy Mbappénak félelmetes érzéke van a gólszerzéshez, az a világon minden futballkedvelő számára régóta világos. Már 20 évesen gólt szerzett a világbajnoki döntőben, négy év múlva pedig annak ellenére nem sikerült neki a címvédés a francia válogatottal Katarban, hogy egymaga három (!) gólt lőtt a fináléban. (Ehhez hasonló eset csak egy jut eszembe a futballtörténelemből, Puskás Ferencé, aki hiába lőtt három gólt az 1962-es Európa-kupa-döntőn, a győztes mégsem a Real Madrid lett, hanem 5:3-as végeredménnyel a Benfica.)

Mbappénak minden esélye megvan arra is, hogy francia elődeit túlszárnyalja, honfitársai közül eddig egyedül Thierry Henrynak sikerült elnyernie az Aranycipőt (neki kétszer). Igaz ugyanakkor az is, hogy a díj csak 1968 óta létezik, azelőtt nem kapott kézzelfogható elismerést Európa legjobb bajnoki gólkirálya. Ha kapott volna, olyan nagy francia góllövők, mint Just Fon­taine vagy Philippe Gondet is elnyerték volna a trófeát (arról most nem is beszélve, hogy az én hazám, Magyarország 13 alkalommal adta volna az aranycipőst Európának, olyan csatárokat, mint az 1945–46-ban 66 gólos Deák Ferenc vagy az 1947–48-ban 50 gólos Puskás). Sokáig ugyanannyit ért minden gól, bármelyik európai bajnokságban is szerezték, ami talán nem volt helyes, de a mostani rendszer sem tökéletes. Sőt, az, hogy régebben még átadták a második és harmadik helyezettnek járó ezüst- és bronzcipőt is, olyan hagyomány, amit érdemes lenne újjáéleszteni. Ezt főként magunknak, a díjat 1997 óta adományozó ESM képviselőinek mondom.

Ahogyan azt is, hogy az egyes bajnokságokhoz tartozó állandó szorzókat is finomítani illene: manapság jószerével esélye sincs nyerni annak, aki nem az öt elit liga valamelyikében lövi a gólokat (bár éppen az idén Viktor Gyökeresnek majdnem sikerült, a másfeles szorzóval számított portugál bajnokikon 39 gólt és 58.5 pontot szerzett, s Mbappé csak az utolsó fordulóban előzte meg a duplán számító 31 La Liga-góllal, így 62 ponttal). Akár az UEFA-koefficiensek alapján készíthetnénk egy sokkal szofisztikáltabb rangsort, amelyben minden bajnokság a maga szorzójával számítana és nagyobb esélye lenne a kisebb országok góllövőinek is. Az ESM alelnökeként, azt hiszem, javasolni is fogom ezeket a finomításokat a 2026–27-es idénytől, abban bízva, hogy a Marca és Juan Ignacio Gallardo barátom is támogat majd.

Most azonban emelem kalapom a fantasztikus Kylian Mbappé, a rekorder La Liga 16. Aranycipőjét megnyerő 8. aranycipőse előtt.

(Lapunk főszerkesztőjének, az európai vezető sportlapokat tömörítő European Sports Media alelnökének írása a Marca felkérésére készült, és a spanyol sportlap szombati számában jelent meg.)

