Ronaldinho-dupla, nyugtatás CR-től, Messi féle mezfelmutatás – íme, az 5 legemlékezetesebb el Clásico
DUPLA TÍZES, ÖTÖS LISTA. A múlt heti Real Madrid–Barcelona kapcsán felidéztük a két gigász legnagyobb egymás elleni pillanatait az elmúlt húsz évből.
A múlt heti Real Madrid–Barcelona újra a régi Klasszikusok hangulatát idézte, így a Dupla Tízes Ötös lista adásában mi is felidéztük a két csapat legemlékezetesebb egymás elleni pillanatait az elmúlt húsz évből.
