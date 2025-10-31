Nemzeti Sportrádió

Ronaldinho-dupla, nyugtatás CR-től, Messi féle mezfelmutatás – íme, az 5 legemlékezetesebb el Clásico

CS. M.CS. M.
2025.10.31. 11:09
Real Madrid D10 podcast Barcelona Dupla Tízes El Clásico
DUPLA TÍZES, ÖTÖS LISTA. A múlt heti Real Madrid–Barcelona kapcsán felidéztük a két gigász legnagyobb egymás elleni pillanatait az elmúlt húsz évből.

A múlt heti Real Madrid–Barcelona újra a régi Klasszikusok hangulatát idézte, így a Dupla Tízes Ötös lista adásában mi is felidéztük a két csapat legemlékezetesebb egymás elleni pillanatait az elmúlt húsz évből.

 

 

 

