Három tizenegyest és hat gólt hozó meccsen ikszelt a Girona; hazai pályán nyert az Espanyol a La Ligában

Girona–Oviedo 3–3

Az első félidőben egy gól született, kezezés miatt tizenegyeshez jutottak a vendégek, Federico Vinas pedig bevágta a labdát a bal felsőbe. Az 58. percben már kettővel vezetett az Oviedo, miután Salomón Rondón egy bal oldali szöglet után a kapu jobb oldalába fejelt –ám fordított a Girona! Christian Stuani kétszer talált be büntetőből, a kettő között pedig Azzedin Unahi 18 méterről a kapu bal oldalába lőtt, a labda a kapufáról vágódott be. Az asztúriai csapat azonban nem adta fel, és a 97. percben David Carmo a kapuba lőtte a lecsorgót, a döntetlen után pedig a katalán együttes maradt a sereghajtó, míg ellenfele az utolsó előtti helyen áll.

Espanyol–Elche 1–0

Az első játékrész nem hozott gólt, a második félidő elején viszont csak 100 másodpercet kellett várni, hogy megrezdüljön a háló. A hazaiak szereztek vezetést, Edu Expósito bepassza után Carlos Romero éles szögből, öt méterről a rövidbe lőtt – a labda megpattant a védő lábán, így az FC Barcelonától kölcsönvett Inaki Pena nem tudott hárítani. Az idegenben még nyeretlen Elche hiába próbált egyenlíteni, gól és pont nélkül maradt, így elszenvedte idénybeli második vereségét.

SPANYOL LA LIGA

10. FORDULÓ

Girona–Oviedo 3–3 (Stuani 64., 90. – mindkettőt 11-esből, Unahi 83., ill. Vinas 38. – 11-esből, Rondón 57., Carmo 90+7.)

Espanyol–Elche 1–0 (Romero 47.)

Később

18.30: Athletic Bilbao–Getafe (Tv: Spíler2)

21.00: Valencia–Villarreal (Tv: Spíler2)

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

14.00: Mallorca–Levante (Tv: Spíler2)

16.15: Real Madrid–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

18.30: Osasuna–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

21.00: Rayo Vallecano–Alavés (Tv: Spíler2)

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

21.00: Real Betis–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Real Sociedad–Sevilla 2–1 (Oyarzabal 19., 36. – az elsőt 11-esből, ill. Gudelj 30.)