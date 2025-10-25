Nemzeti Sportrádió

Három tizenegyest és hat gólt hozó meccsen ikszelt a Girona; hazai pályán nyert az Espanyol a La Ligában

2025.10.25. 18:41
null
David Carmo (középen) pontot mentett a Real Oviedónak (Fotó: Getty Images)
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 10. fordulójának szombati játéknapján a Girona 3–3-at játszott a Real Oviedóval, míg az Espanyol 1–0-ra megverte az Elchét.

Girona–Oviedo 3–3

Az első félidőben egy gól született, kezezés miatt tizenegyeshez jutottak a vendégek, Federico Vinas pedig bevágta a labdát a bal felsőbe. Az 58. percben már kettővel vezetett az Oviedo, miután Salomón Rondón egy bal oldali szöglet után a kapu jobb oldalába fejelt –ám fordított a Girona! Christian Stuani kétszer talált be büntetőből, a kettő között pedig Azzedin Unahi 18 méterről a kapu bal oldalába lőtt, a labda a kapufáról vágódott be. Az asztúriai csapat azonban nem adta fel, és a 97. percben David Carmo a kapuba lőtte a lecsorgót, a döntetlen után pedig a katalán együttes maradt a sereghajtó, míg ellenfele az utolsó előtti helyen áll. 

Espanyol–Elche 1–0

Az első játékrész nem hozott gólt, a második félidő elején viszont csak 100 másodpercet kellett várni, hogy megrezdüljön a háló. A hazaiak szereztek vezetést, Edu Expósito bepassza után Carlos Romero éles szögből, öt méterről a rövidbe lőtt – a labda megpattant a védő lábán, így az FC Barcelonától kölcsönvett Inaki Pena nem tudott hárítani. Az idegenben még nyeretlen Elche hiába próbált egyenlíteni, gól és pont nélkül maradt, így elszenvedte idénybeli második vereségét.

SPANYOL LA LIGA
10. FORDULÓ
Girona–Oviedo 3–3 (Stuani 64., 90. – mindkettőt 11-esből, Unahi 83., ill. Vinas 38. – 11-esből, Rondón 57., Carmo 90+7.)
Espanyol–Elche 1–0 (Romero 47.)
Később
18.30: Athletic Bilbao–Getafe (Tv: Spíler2) 
21.00: Valencia–Villarreal (Tv: Spíler2) 

VASÁRNAP JÁTSSZÁK
14.00: Mallorca–Levante (Tv: Spíler2) 
16.15: Real Madrid–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
18.30: Osasuna–Celta Vigo (Tv: Spíler2) 
21.00: Rayo Vallecano–Alavés (Tv: Spíler2)
HÉTFŐN JÁTSSZÁK
21.00: Real Betis–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Real Sociedad–Sevilla 2–1 (Oyarzabal 19., 36. – az elsőt 11-esből, ill. Gudelj 30.)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Real Madrid

9

8

1

20–  9

+11

24

  2. FC Barcelona

9

7

1

1

24–10

+14

22

  3. Espanyol

10

5

3

2

14–11

+3

18

  4. Villarreal

9

5

2

2

16–10

+6

17

  5. Atlético Madrid

9

4

4

1

16–10

+6

16

  6. Betis

9

4

4

1

15–10

+5

16

  7. Elche

10

3

5

2

11–10

+1

14

  8. Athletic Bilbao

9

4

2

3

9–  9

0

14

  9. Sevilla

10

4

1

5

17–16

+1

13

10. Alavés

9

3

3

3

9–  8

+1

12

11. Rayo Vallecano

9

3

2

4

11–10

+1

11

12. Getafe

9

3

2

4

9–12

–3

11

13. Osasuna

9

3

1

5

7–  9

–2

10

14. Valencia

9

2

3

4

10–14

–4

9

14. Real Sociedad

10

2

3

5

10–14

–4

9

16. Levante

9

2

2

5

13–17

–4

8

17. Mallorca

9

2

2

5

10–14

–4

8

18. Celta Vigo

9

7

2

8–11

–3

7

19. Oviedo

10

2

1

7

7–19

–12

7

20. Girona

10

1

4

5

9–22

–13

7

 

 

Ezek is érdekelhetik