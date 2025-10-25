Nemzeti Sportrádió

Az Esztergom legyőzte a Mosonmagyaróvárt a női kézi élvonalban

2025.10.25. 19:33
Jogos a pacsi: győzött az Esztergom! (Fotó: Dömötör Csaba)
Az Esztergom házigazdaként 26–21-re legyőzte a Mosonmagyaróvárt a női kézilabda NB I szombati játéknapján.

A szerb Crvena zvezda elleni Európa Liga-selejtezőre készülő hazaiak mindkét félidőben 13 gólt lőttek, a második felvonásban azonban csak nyolcat kaptak. A volt válogatott Szöllősi-Zácsik Szandra hét, Horváth Fanni öt alkalommal talált a hálóba, Herczeg Lilinek 13 védése volt. A második számú európai kupasorozatban már csoportkörös vendégeknél a brazil Barbara Arenhart tíz védéssel zárt.

Az Alba Fehérvár 29-23-ra nyert a Váci NKSE otthonában – a házigazdák egyszer sem vezettek a mérkőzésen. A fehérváriaktól Szabó Kitti kilenc góllal járult hozzá az első fordulós veresége óta sorozatban ötödik sikerhez. A váciaknál Afentáler Sára 11 alkalommal volt eredményes.

A Vasas három góllal kikapott Kisvárdán. Az angyalföldiek a második félidő elején még hét, a 39. percben hat góllal vezettek, a hátralévő időben viszont a hazaiak csak négy gólt kaptak és megfordították az állást. Larissa Markovics 9, Karnik Szabina és Csáki Lilla 6-6 találattal, Pásztor Bettina 10, Christe Dalma 7védéssel járult hozzá a sikerhez.

A Szombathely hazai pályán csak 0–1-nél volt hátrányban a Dunaújvárossal szemben, a folytatásban magabiztosan vezetett, végül azonban csupán egy góllal, 32–31-re nyert. Naira Morgana Mendesnek 16 védése volt, Pődör Rebeka hét találattal zárt, hárman pedig öt gólig jutottak a vasiaknál. A túloldalon Rosa Kelly de Abreu kilenc, Kellermann Dóra hat góllal, Gabrijela Bartulovics tíz védéssel zárt.

KÉZILABDA
NŐI NB I
Mol Esztergom–Motherson Mosonmagyaróvári KC 26–21 (13–13)
Kisvárda Master Good SE–Vasas SC 30–27 (12–18) 
Szombathelyi KKA–Dunaújvárosi Kohász KA 32–31 (19–15)
Váci NKSE–Alba Fehérvár KC 23–29 (13–15)

Ezek is érdekelhetik