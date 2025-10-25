Nemzeti Sportrádió

Premier League: Brentford–Liverpool

2025.10.25. 20:44
Kerkez megszerezte első gólját a Liverpool színeiben (Fotó: AFP)
Liverpool Brentford Szoboszai Dominik Kerkez Milos Premier League
A Premier League 9. fordulójában a Brentford a Liverpoolt fogadja – élőben az NSO-n!

 

ANGOL PREMIER LEAGUE
9. FORDULÓ
Brentford–Liverpool 2–1 (2–1) – élőben az NSO-n!
London, Gtech Community Stadium. V: Hooper (Tim Robinson, a szünetben)
Brentford: Kelleher – Kayode, N.  Collins, Van den Berg, Ajer – Henderson, Jarmoljuk (Janelt, 29.) – Schade, Damsgaard, D. Ouattara – Igor Thiago. Menedzser: Keith Andrews
A kispadon: Valdimarsson (k.), R. Henry, Pinnock, M. Jensen, Nelson, Fábio Carvalho, Onyeka, Lewis-Potter
Liverpool: Mamardasvili – Bradley, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Curtis Jones – Szalah, Wirtz, Gakpo – Ekitiké. Menedzser: Arne Slot
A kispadon: Woodman (k.), Joe Gomez, Endo, Mac Allister, Chiesa, Robertson, Nyoni, Morrison, Ngumoha
Gólszerző: D. Ouattara (5.), Schade (45.), ill. Kerkez (45+5.)

Cikkünk folyamatosan frissül. 

 

Ezek is érdekelhetik