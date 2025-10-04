Nemzeti Sportrádió

A Levante nyerte az újoncok csatáját Oviedóban

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.10.04. 16:01
Etta Eyong gólja zárta le a meccset (Fotó: Getty Images)
Címkék
Real Oviedo Levante La Liga
Az újonc Levante 2–0-ra nyert a szintén frissen feljutó Real Oviedo otthonában a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 7. fordulójában.

A mérkőzés elején még a hazai környezetben játszó Oviedo irányította a játékot, majd a félidő második felében már a Levante ragadta magához a kezdeményezést, s a 30. percben a vezetést is megszerezte: Carlos Álvarez a tizenegyespont magasságából lőtt a jobb felső sarokba.

A fordulás után nagy erőkkel próbálta megszerezni az egyenlítő gólt az asztúriai csapat, számos komoly lehetőséget ki is dolgozott, de ezek rendre kimaradtak (legközelebb talán Iljasz Saira járt a gólszerzéshez, ő a kapufát találta el), míg a másik oldalon veszélyes kontrákat vezetett a valenciai együttes. A 70. percben a kihagyott oviedói lehetőségek megbosszulták magukat: Rey mindenkit meglepő próbálkozása a kapufát találta el, a kipattanóra pedig Karl Etta Eyong érkezett a leggyorsabban, s közvetlen közelről a hálóba pofozta a labdát. A hátralevő időben ugyan még próbálkoztak a hazaiak, de eredmény nélkül – a Levante mindhárom pontot elvitte a Carlos Tartieréből. 0–2

SZOMBATI PROGRAM
Oviedo–Levante 0–2 (C. Álvarez 30., Etta Eyong 72.)

Később
16.15: Girona–Valencia (Tv: Spíler2)
18.30: Athletic Bilbao–Mallorca (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Villarreal (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAPI PROGRAM
14.00: Alavés–Elche (Tv: Spíler2)
16.15: Sevilla–FC Barcelona (Tv: Spíler2)
18.30: Espanyol–Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Real Sociedad–Rayo Vallecano
21.00: Celta Vigo–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották
Osasuna–Getafe 2–1 (Bretones 45+3., Catena 90., ill. Mayoral 23.)

   
BL / EL / CL HELYEKMGyDVL–KGkP
1. Barcelona76121–5+1619
2. Real Madrid76116–8+818
3. Villarreal751113–5+816
4. Elche73410–6+413
5. Atlético Madrid733114–9+512
6. Betis733111–7+412
7. Espanyol733110–9+112
8. Getafe83239–11–211
9. Sevilla731311–10+110
10. Osasuna83147–8–110
10. Athletic Bilbao73137–8–110
12. Levante822413–14–18
13. Alaves72236–7–18
14. Valencia72239–12–38
15. Oviedo8264–14–106
16. Rayo Vallecano71247–10–35
17. Celta Vigo7526–9–35
18. Real Sociedad71247–11–45
19. Mallorca71246–11–55
20. Girona7343–16–133

 

 

Real Oviedo Levante La Liga
Legfrissebb hírek

Egy 90. percbeli fejessel gyűrte le az Osasuna odahaza a Getafét

Spanyol labdarúgás
18 órája

Kiújult Lamine Yamal sérülése, további hetekre dőlt ki a Barca ásza – hivatalos

Spanyol labdarúgás
20 órája

„Olyan nincs, hogy nem akarok játszani” – Valverde reagált a kritikákra

Spanyol labdarúgás
2025.10.01. 16:52

Sokba került a kihagyott tizenegyes a Valenciának, az Oviedo mindhárom pontot elvitte a Mestallából

Spanyol labdarúgás
2025.09.30. 22:08

Tovább íródik a Camp Nou-saga: most október közepe az újranyitás várható időpontja

Bajnokok Ligája
2025.09.30. 15:09

„Mbappé elveszi a kenyeredet” – könyörtelen beszólást kapott Vinícius Júnior

Spanyol labdarúgás
2025.09.30. 09:06

Hosszabbított a súlyos sérüléséből felépülő középpályásával a Barcelona

Spanyol labdarúgás
2025.09.29. 18:23

La Liga: elmarad a ma esti Valencia–Oviedo bajnoki

Spanyol labdarúgás
2025.09.29. 15:09
Ezek is érdekelhetik