A Levante nyerte az újoncok csatáját Oviedóban

A mérkőzés elején még a hazai környezetben játszó Oviedo irányította a játékot, majd a félidő második felében már a Levante ragadta magához a kezdeményezést, s a 30. percben a vezetést is megszerezte: Carlos Álvarez a tizenegyespont magasságából lőtt a jobb felső sarokba.

A fordulás után nagy erőkkel próbálta megszerezni az egyenlítő gólt az asztúriai csapat, számos komoly lehetőséget ki is dolgozott, de ezek rendre kimaradtak (legközelebb talán Iljasz Saira járt a gólszerzéshez, ő a kapufát találta el), míg a másik oldalon veszélyes kontrákat vezetett a valenciai együttes. A 70. percben a kihagyott oviedói lehetőségek megbosszulták magukat: Rey mindenkit meglepő próbálkozása a kapufát találta el, a kipattanóra pedig Karl Etta Eyong érkezett a leggyorsabban, s közvetlen közelről a hálóba pofozta a labdát. A hátralevő időben ugyan még próbálkoztak a hazaiak, de eredmény nélkül – a Levante mindhárom pontot elvitte a Carlos Tartieréből. 0–2

SZOMBATI PROGRAM

Oviedo–Levante 0–2 (C. Álvarez 30., Etta Eyong 72.)

Később

16.15: Girona–Valencia (Tv: Spíler2)

18.30: Athletic Bilbao–Mallorca (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Villarreal (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAPI PROGRAM

14.00: Alavés–Elche (Tv: Spíler2)

16.15: Sevilla–FC Barcelona (Tv: Spíler2)

18.30: Espanyol–Betis (Tv: Spíler2)

18.30: Real Sociedad–Rayo Vallecano

21.00: Celta Vigo–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Osasuna–Getafe 2–1 (Bretones 45+3., Catena 90., ill. Mayoral 23.)