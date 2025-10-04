A Levante nyerte az újoncok csatáját Oviedóban

A mérkőzés elején még a hazai környezetben játszó Oviedo irányította a játékot, majd a félidő második felében már a Levante ragadta magához a kezdeményezést, s a 30. percben a vezetést is megszerezte: Carlos Álvarez a tizenegyespont magasságából lőtt a jobb felső sarokba.
A fordulás után nagy erőkkel próbálta megszerezni az egyenlítő gólt az asztúriai csapat, számos komoly lehetőséget ki is dolgozott, de ezek rendre kimaradtak (legközelebb talán Iljasz Saira járt a gólszerzéshez, ő a kapufát találta el), míg a másik oldalon veszélyes kontrákat vezetett a valenciai együttes. A 70. percben a kihagyott oviedói lehetőségek megbosszulták magukat: Rey mindenkit meglepő próbálkozása a kapufát találta el, a kipattanóra pedig Karl Etta Eyong érkezett a leggyorsabban, s közvetlen közelről a hálóba pofozta a labdát. A hátralevő időben ugyan még próbálkoztak a hazaiak, de eredmény nélkül – a Levante mindhárom pontot elvitte a Carlos Tartieréből. 0–2
SZOMBATI PROGRAM
Oviedo–Levante 0–2 (C. Álvarez 30., Etta Eyong 72.)
Később
16.15: Girona–Valencia (Tv: Spíler2)
18.30: Athletic Bilbao–Mallorca (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Villarreal (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
VASÁRNAPI PROGRAM
14.00: Alavés–Elche (Tv: Spíler2)
16.15: Sevilla–FC Barcelona (Tv: Spíler2)
18.30: Espanyol–Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Real Sociedad–Rayo Vallecano
21.00: Celta Vigo–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Osasuna–Getafe 2–1 (Bretones 45+3., Catena 90., ill. Mayoral 23.)
|BL / EL / CL HELYEK
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|7
|6
|1
|–
|21–5
|+16
|19
|2. Real Madrid
|7
|6
|–
|1
|16–8
|+8
|18
|3. Villarreal
|7
|5
|1
|1
|13–5
|+8
|16
|4. Elche
|7
|3
|4
|–
|10–6
|+4
|13
|5. Atlético Madrid
|7
|3
|3
|1
|14–9
|+5
|12
|6. Betis
|7
|3
|3
|1
|11–7
|+4
|12
|7. Espanyol
|7
|3
|3
|1
|10–9
|+1
|12
|8. Getafe
|8
|3
|2
|3
|9–11
|–2
|11
|9. Sevilla
|7
|3
|1
|3
|11–10
|+1
|10
|10. Osasuna
|8
|3
|1
|4
|7–8
|–1
|10
|10. Athletic Bilbao
|7
|3
|1
|3
|7–8
|–1
|10
|12. Levante
|8
|2
|2
|4
|13–14
|–1
|8
|13. Alaves
|7
|2
|2
|3
|6–7
|–1
|8
|14. Valencia
|7
|2
|2
|3
|9–12
|–3
|8
|15. Oviedo
|8
|2
|–
|6
|4–14
|–10
|6
|16. Rayo Vallecano
|7
|1
|2
|4
|7–10
|–3
|5
|17. Celta Vigo
|7
|–
|5
|2
|6–9
|–3
|5
|18. Real Sociedad
|7
|1
|2
|4
|7–11
|–4
|5
|19. Mallorca
|7
|1
|2
|4
|6–11
|–5
|5
|20. Girona
|7
|–
|3
|4
|3–16
|–13
|3