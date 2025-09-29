Nemzeti Sportrádió

Hosszabbított a súlyos sérüléséből felépülő középpályásával a Barcelona

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2025.09.29. 18:23
Marc Bernal hosszabbított (Fotó: fcbarcelona.es)
FC Barcelona Marc Bernal Barcelona La Liga
Az FC Barcelona 2029-ig hosszabbított a 18 esztendős középpályásával, Marc Bernallal.

A Barcelona két éve 2026-ig kötött szerződést a játékossal, majd tavaly szeptemberben kiegészítették a kontraktust egy hároméves hosszabbítási opcióval, amivel most éltek a felek, így a fiatal labdarúgó 2029-ig kötelezte el magát a katalán klub mellett.

„Ez a legkülönlegesebb és legboldogabb nap az életemben – mondta a hétfői bejelentés alkalmával Marc Bernal a klub honlapjának. – Ha valaki két éve azt mondja, ez történik majd velem, nem hittem volna el. Minden kisgyerek erről álmodik, és én valóra váltottam az álmomat. Most lépésről lépésre haladok, mert csak nemrég épültem fel a súlyos sérülésemből. Ez is egy folyamat, nincs értelme kapkodni.”

A 18 esztendős labdarúgó tavaly augusztusban a Valencia ellen debütált a Barca felnőttcsapatában, ám eddig csupán öt mérkőzésen tudott pályára lépni, mivel elszakadt a keresztszalagja, ami miatt egy évet ki kellett hagynia. Ebben az idényben két bajnokin tíz percet kapott egyelőre.

 

