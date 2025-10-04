NB I: Puskás Akadémia–Újpest

LABDARÚGÓ NB I

9. FORDULÓ

Puskás Akadémia–Újpest – élőben az NSO-n!

Felcsút, Pancho Aréna, 17 óra. (Tv: M4 Sport). Vezeti: Bognár Tamás

ÉRDEKESSÉGEK

♦ Már 31 NB I-es találkozójuk volt, ezeknek majdnem a fele – 15 – a felcsútiak győzelmével ért véget, 9 iksz és 7 lila-fehér siker mellett. A gólátlag elég magas, 3.5 mérkőzésenként.

♦ A legutóbbi 16 meccsükből csak kettőt tudtak megnyerni lila-fehérek, az egyiket 2022-ben a Szusza-stadionban (2–1) a másikat tavaly márciusban a Pancho Arénában (2–0). A legutóbbi 2 egymás elleni összecsapásuk úgy lett 1–1, hogy Lamin Colley góljával a felcsútiak szereztek vezetést.

♦ Házigazdaként kevésbé sikeres a Puskás Akadémia a lila-fehérek ellen, hiszen a mérleg csak minimális különbséggel billen a felcsúti csapat felé: 6 győzelem, 3 iksz, 5 vereség. Az újpestiek 2023 márciusában 5–1-re alulmaradtak Felcsúton, azóta viszont nem kaptak ki: 1-szer nyertek, 2-szer ikszeltek.

♦ A Puskás Akadémia múlt szombaton előnyből a 87. és 89. percben kapott gólokkal maradt alul 3–2-re Pakson, így az előző 4 fordulóban csupán 1 pontot gyűjtött: Diósgyőrben ikszelt, 3-szor pedig kikapott. Hasonlóra legutóbb 2022. február-márciusban volt példa a klub életében. Hornyák Zsolt csapata ráadásul – rá nem jellemzően – negatív gólkülönbséggel (12–15) áll a középmezőnyben.

♦ Az Újpest is csak 1 pontot kapart össze a legutóbbi 3 bajnokiján, 2 vereség után legutóbb otthon csupán döntetlenre volt képes a Nyíregyháza ellen (2–2).

♦ A felcsútiak hazai mérlege eddig 50 százalékos: 2 egygólos győzelmüket 2 kétgólos vereség követte, legutóbb az ETO-tól (0–2).

♦ A lila-fehérek hullámzóan teljesítettek idegenben, hiszen előbb úgy ikszeltek Győrben, hogy nagyon közel álltak a nyeréshez. Ezután fölényesen nyertek Egerszegen (4–1), majd kikaptak a ligautolsó Kazincbarcikától (0–2).

