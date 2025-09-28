Xabi Alonso: Megérdemeltük ezt a vereséget, és nincs panasz a játékvezetésre

„Rossz mérkőzés volt. Nem kezdtünk jól csapatként sem, a labdával és a labda nélkül is rosszul ment a játék. Építkezési fázisban vagyunk, és ma elszenvedtük az első vereségünket, ebből le kell vonnunk a következtetéseket, mert ezekből lehet tanulni. Nincs mentség, fájdalmas, ahogy a szurkolóknak is. Megérdemeltük ezt a vereséget és nincs panasz a játékvezetésre. Nem voltunk ott, mindig lemaradtunk egy lépéssel, fáj ez a vereség” – kezdte az értékelést Xabi Alonso.

A Real Madrid vezetőedzője aztán így folytatta. „Az a tény a legaggasztóbb, hogy hiányzott belőlünk az intenzitás, és hogy jobban jöjjünk ki a párharcokból. Nem küzdöttünk elég keményen, ma nem olyan szinten teljesítettünk, ahogy a rangadókon kell. Emelnünk kell a szintet. Túl gyengék voltunk a párharcokban és a hosszú labdáknál, és nem találtunk megoldást a labdás játéknál. A félidőben arról beszéltünk, hogy új mérkőzés kezdődik, de ez nem sikerült. Jött a tizenegyes, a szabadrúgás és a labdaeladások. Nem a szokásos színvonalunkon játszottunk, és megérdemelten büntettek meg minket.”

A sajtótájékoztatón az újságírók megkérdezték, hogy ez hasonló ahhoz a 2010-es vereséghez, amikor Xabi Alonsóval a pályán a Barcelona 5–0-ra verte meg a madridiakat. „Nem akarom összehasonlítani, kétségtelenül fájdalmas a vereség. Még az idény kezdetén vagyunk, a La Ligában és a más sorozatokban is. Ez nem az a szint, amit szeretnénk nyújtani.”

Dani Carvajal, a Real Madrid csapatkapitánya így értékelt: „Ennek az eredménynek arra kell ösztönöznie minket, hogy a következő mérkőzéseken megmutassuk a harci szellemünket. Soha nem örömteli egy ilyen fontos derbi elvesztése. A legnehezebb részt teljesítettük és visszajöttünk 1–0-s hátrányból. Folytatnunk kell a munkát, hosszú még az idény.”

„A Real Madrid az egyik legjobb csapat a világon, de ma remek mérkőzést játszottunk. A kezdetektől fogva tudtuk, hol lehet károkat okozni. Sörloth sok gondot okozott nekik, míg a szélső védőiket lefoglaltuk. A két góljukat leszámítva jól játszottuk. Sok érzelem van a csapatban, nehezen indult az idény. Hit, kemény munka és nyugalom. A Liverpool elleni mérkőzés óta folyamatosan javulunk. Amikor veszítesz, nehéz beszélni, mert minden kifogásnak tűnik. Nyolc új játékos érkezett, tavaly hét, és nem könnyű ez a folyamat” – vélte Diego Simeone.

Az Atlético Madrid trénere ezt követően a duplázó Julián Álvarezről beszélt. „Elkötelezett a klub iránt, tehetséges, és keményen dolgozik. Remélhetőleg sok évig itt marad. Nem tudom, hogyan rúgja azokat a szabadrúgásokat. Leginkább az alázatát tartom nagyra, fut, dolgozik. A mérkőzés előtt megkérdeztem a játékosaimat, hogy van-e bármi baj az életükben. Mindannyian nemmel válaszoltak. Azt mondtam, hogy játszanak és érezzék jól magukat, egy labdarúgó karrierje gyorsan véget ér.”

A mérkőzés legjobb emberének megválasztott Julián Álvarez is megszólalt a derbi után. „Nagyon különleges nap a mai, a lényeg, hogy csökkentettük a hátrányunkat. Nagyon jól irányítottuk a mérkőzést és azután sem adtuk fel, hogy két gólt szereztek. Hatékonyak voltunk, ez pedig győzelmet ért. Ha van időnk, akkor gyakoroljuk a szabadrúgásokat. Nagyon jó formában voltak, hibátlan mérleggel voltak az élen, mi legyőztük őket és ez hosszú távon is nagyon fontos. Simeone a félidőben megmondta, hogy maradjak nyugodt és jönnek a gólok.”

SPANYOL LA LIGA

7. FORDULÓ, szombaton játszották

Atlético Madrid–Real Madrid 5–2 (Le Normand 14., Sörloth 45+3., J. Álvarez 50., 64. – az elsőt 11-esből, Griezmann 90+4., ill. K. Mbappé 25., Güler 36.)

Mallorca–Alavés 1–0 (Aszano 37.)

Villarreal–Athletic Bilbao 1–0 (Moleiro 77.)

Getafe–Levante 1–1 (J. Iglesias 57., ill. I. Romero 26.)

Vasárnap játsszák

14.00: Rayo Vallecano–Sevilla (Tv: Spíler2)

16.15: Elche–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

18.30: Barcelona–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

21.00: Betis–Osasuna (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák

21.00: Valencia–Real Oviedo (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Girona–Espanyol 0–0