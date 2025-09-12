Thiago Alcantara lett Flick segítője a Barcánál

Barcelona-kötődésű szakemberrel bővült Hans-Dieter Flick szakmai stábja: a gránátvörös-kék klub csütörtökön a honlapján jelentette be, hogy a csapat korábbi játékosát, Thiago Alcantarát hivatalosan is az első csapat asszisztens edzőjének nevezték ki. Az 1994-es világbajnok Mazinho idősebbik fia 2024-ben a Liverpool játékosként akasztotta szögre a stoplist, ezt követően a Barcelonánál technikai asszisztensként tevékenykedett.

Thiago Alcantara többek között a taktikai felkészülésért, illetve az edzések előkészítéséért lesz felelős, tapasztalatával és kiváló játékolvasásával gazdagítja a keret mindennapi munkáját – írja a katalánok hivatalos portálja, megjegyezve, hogy az ifjú szakember csütörtökön már munkába is állt.

Thiago Alcantara a 2010–2011-es idényben a Barcelonával, kilenc évvel később a Bayern Münchennel nyert Bajnokok Ligáját – előbbit Pep Guardiola, utóbbit Hansi Flick irányítása alatt, nem csoda hát, hogy a német tréner ragaszkodott ahhoz, hogy az egykori negyvenhatszoros spanyol válogatott középpályás legyen a közvetlen munkatársa.