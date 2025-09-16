Nemzeti Sportrádió

Laporta Haalanddal pótolná Lewandowskit jövőre – sajtóhír

2025.09.16. 12:02
Haaland (balra) lehet a lengyel után a következő kilences a Barcelonában? (Fotó: Getty Images)
A katalán El Nacional című lap szerint a Barcelona elnöke, Joan Laporta egészen biztos benne, hogy a nem túl távoli jövőben klubja szerződteti majd Erling Haalandot, a Manchester City norvég csatárát, aki az angol csapatban töltött eddigi három idényében 150 tétmeccsen 129 gólt szerzett.

A katalán El Nacional írása szerint Robert Lewandowski nem hosszabbítja meg az idény végén lejáró szerződését a Barcelonával, és távozik a klubtól – ha a 37 éves csatár folytatja pályafutását, jó eséllyel Szaúd-Arábiában teszi meg, vagy befejezi a karrierjét. Az egyelőre biztos, hogy a lengyel csatár kvázi pótolhatatlan – már amikor játszik. Legutóbb a Valencia ellen csereként beszállva duplázott, viszont ebben az idényben még nem lépett pályára kezdőként, miután a felkészülési időszak egy részét sérülése miatt ki kellett hagynia. 

Ráadásul amíg Lewandowski a felépülésével volt elfoglalva, Ferran Torres meggyőző teljesítménnyel, gólokkal kirukkolva bizonyította Hansi Flicknek, hogy az előző idényben mutatott teljesítménye nem a véletlen műve volt. Az azonban kérdés, Torres képes-e arra, hogy a Barcelona első számú támadója legyen Lewandowski távozását követően és csapata minden mérkőzésén pályára lépjen. Az El Nacional szerint ugyanakkor biztos, hogy – a lengyel csatárt pótolandó – mindenképpen szüksége lesz a Barcelonának még egy csatárra, és ez lehet Haaland, legalábbis Laporta szerint.

A katalánok elnöke ugyanis már régóta nagy rajongója a norvég támadónak, aki szerinte képes lehet Lewandowski megfelelő pótlására. Noha Laporta szinte minden átigazolási időszakban kacérkodik a norvég megszerzésével, eddig a Barca anyagi problémái megakadályozták abban, hogy komolyan vehetően harcba szálljon érte, és az is bizton állítható, hogy nem lesz olcsó mulatság a szerződtetése. Főleg azért nem, mert a 25 éves norvég szerződése 2034 nyarán jár le a Manchester Citynél, ám ennek ellenére Laporta optimista a megszerzését illetően – főleg, ha a City nem hozza úgy az eredményeket, hogy az idény végén legyen mit ünnepelni Manchester világoskék felében.

 

 

