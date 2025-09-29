Nemzeti Sportrádió

Az MTK új sportparkjában járt Orbán Viktor

2025.09.29. 18:23
A miniszterelnök is felkereste az MTK Sportparkot (Fotó: Kovács Péter)
Az MTK új sporparkjában tett látogatást Orbán Viktor, akit a kék-fehér klub elnöke, Deutsch Tamás kalauzolt – erről maga a miniszterelnök tájékoztatott Instagram-oldalán.

A tegnap felavatott MTK Sportparkban járt Orbán Viktor – erről maga a kormányfő számolt be Instagram-oldalán hétfőn kora délután. A kormányfőt Deutsch Tamás, az MTK klubelnöke kísérte a helyszínen.

„Sonkával és Tamással megnéztük az MTK új sportparkját. Minden a helyén!” – írta bejegyzésében a miniszterelnök.

A vasárnap átadott multifunkcionális csarnok és a hozzá kapcsolódó edzőcsarnok az egykori gumigyár helyén épült, kilenc és fél hektáros területen – mostantól ez az otthona a kézilabdázóknak, a röplabdázóknak és a kosarasoknak, a kardvívóknak, a ritmikus gimnasztikázóknak, a bridzs- és a sakkszakosztálynak is. A létesítményhez 33 800 négyzetméteres zöldfelület tartozik, amelyben közpark, fitneszpark, játszótér, valamint két élőfüves labdarúgópálya is található.

