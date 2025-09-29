Magabiztosabban haladt, megdöntötte egyéni csúcsát a Spartathlonon

Habár nem tervezte, idén harmadszor is ott volt a Spartathlonon, és teljesítette is a legendás görög versenyt. Gyanítom, nem bánta meg…

Egyáltalán nem – mondta még Görögországból a Csupasportnak Boros Linda, aki 33:45:35-ös idővel teljesítette a 246 kilométeres Spartathlont. – Talán a három teljesítésem alkalmával most volt igazán „spártaias” a verseny, az időjárást tekintve pedig mindenképpen igaz ez. Az első nap a szokott módon sütött a nap, meleg volt, de ezt követően erősen lehűlt a levegő, gyakorlatilag kisebb-nagyobb szünetekkel végig szakadt az eső. Habár a forróságra általában sok a panasz, ezúttal a borús, esős idő sem könnyítette meg a dolgunkat.

Ilyen körülmények között milyen volt a futás?

Alapvetően mindig ugyanaz a csapat kísér engem, de ezúttal az edzőm, Erdélyi Nándor volt velem. Remek tapasztalás volt neki is, hogy ezúttal nem csak a felkészítésben vett részt főszereplőként, hanem megtapasztalta, hogy milyen a helyszínen átélni a legendás görög verseny hangulatát. Neki is nagy élmény volt, lehet, ennek hatására még több futó jelentkezik nála, hogy szeretne ott lenni a Spartathlonon…

Már a szombati napon éreztem, hogy a tavalyihoz képest jobban és magabiztosabban haladok, ezt pedig a pontokon elért időeredményeimen is láttam, gyorsabbnak bizonyultam, mint egy évvel ezelőtt. Végül sikerül megdöntenem az eddigi legjobb időmet, amire nagyon büszke vagyok. Hogy ez az időjárás miatt volt, vagy amiatt, mert ezúttal jobb formában vagyok, azt egyelőre nem tudom.

Mivel a novemberi Authentic Phidippides Run az idei főversenyem, semmiképpen sem akartam teljesen kifutni magam, ami össze is jött. Remek versenyen vagyok túl, jó lépcsőfok volt az Authentic Phidippides Run előtt.

Lesz negyedik Spartathlon-teljesítés is?

Aki belekóstol a Spartathlon légkörébe, annak nagyon nehéz abbahagyni… Most azt érzem, hogy vissza szeretnék térni még a versenyre, jó lenne ismét átélni ennek a miliőjét. Nagyon tetszik a hangulata, remek a pálya, nagyszerű felkészülni rá, hatalmas élmény átélni, és nem utolsó sorban büszkeség a magyar csapat tagjának lenni. Minden esztendőben remek a magyar csapat, szoros barátságok kötődnek. Szóval még nem tudom, hogy mikor, de vissza szeretnék térni. Azt érzem, hogy képes vagyok még javítani az időeredményemen.

Mórocza Andrea győzelmével ráadásul gyönyörű magyar siker is született Görögországban.

Elképesztő eredményt ért el, nagyon büszke vagyok rá. Alázatosan készült, szépen és stabilan futott Athéntól egészen Spártáig. Amikor befutottam a célba, ott volt ő is a téren, s egyáltalán nem látszódott rajta, hogy milyen tempóban és mennyit futott… Le a kalappal előtte, gratulálok neki, ebben az esztendőben elképesztő eredményeket ért el. De meg kell említeni a teljes magyar csapatot, remekül teljesített mindenki. Vasárnap este Spártában volt egy díjátadó, de a nagy gálavacsora kedden este lesz, ahol ismét összegyűlik a magyar csapat, és együtt lépünk fel a színpadra. Ott kapjuk meg az érmeket és az okleveleket.

Említette, hogy a főversenye a novemberi Authentic Phidippides Run lesz. Mit vár ettől az eseménytől?

A remekül sikerült Spartathlon miatt bizakodva várom az Authentic Phidippides Run-t, de tény, a hátralévő két hónapban van még egy-két dolog, amin csiszolni kell. Az edzőm jegyzetelt, sok mindent át kell még beszélnünk, ilyen a pihenés vagy a frissítés is. A Spartathlonon jó tapasztalatokat szereztünk, kívülről látott sok mindent, van még munka előttünk, de… Az biztos, hogy biztató a forma, de tudom, kőkemény kihívás vár rám.

Fotók: Hungarian Spartathlon Team/Pölz Anita