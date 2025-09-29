Nemzeti Sportrádió

La Liga: ismét Dzsiddában lesz a spanyol Szuperkupa

2025.09.29. 14:42
A Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) hétfőn hivatalos honlapján jelentette be, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a szaúdi Dzsiddában rendezik meg a spanyol Szuperkupa mérkőzéseit.

A négycsapatos mini-tornát 2026. január 7-11. között rendezik meg Szaúd-Arábiában, Dzsiddában, ahol a bajnok és kupagyőztes FC Barcelona mellett még a Real Madrid, az Athletic Bilbao és az Atlético Madrid vesz részt. Már azt is tudni lehet, hogy az elődöntőben FC Barcelona–Athletic Bilbao és Real Madrid–Atlético Madrid összecsapást rendeznek, a két továbbjutó pedig ezt követően a döntőben találkozik egymással a kupáért.

Az elődöntők sorrendjét egy későbbi időpontban határozzák meg.

A Szuperkupát egymás után másodszor, összesen pedig harmadszor rendezik meg Dzsidda városában, ahol a 60 ezer néző befogadására alkalmas Abdullah király-stadion ad majd otthont a mérkőzéseknek. A tornát legutóbb az FC Barcelona nyerte meg, miután a döntőben 5–2-re legyőzte a Real Madridot.

SPANYOL LABDARÚGÓ SZUPERKUPA
MENETREND
Január 7., 20.00: az első elődöntő
Január 8., 20.00: a második elődöntő
Január 11., 20.00: döntő
* Az időpontok magyar idő szerint értendőek

 

